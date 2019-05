Colpo di coda dell'inverno: il meteo del 4 e 5 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per sabato 4 maggio 2019 in Italia.

Nord: molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, più frequenti in prossimità dei rilievi e sul settore orientale; neve a quote superiori ai 1500 mt.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse che dal settore tirrenico si estenderanno a quello adriatico con fenomeni localmente anche a carattere temporalesco; dalla sera generale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite; molto nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni isolate che si attenueranno dal pomeriggio con associate ampie schiarite.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse che si intensificheranno nel corso della giornata divenendo diffuse, localmente anche a carattere temporalesco; dalla sera attenuazione dei fenomeni a eccezione del versante tirrenico e della Puglia salentina dove insisteranno ancora isolati rovesci e occasionali temporali.

Temperature: massime stazionarie al Nord, in diminuzione al Centro-Sud.

Venti: deboli variabili al Nord, moderati da sud-sudest al Centro-Sud, con locali rinforzi, in rotazione a nordovest sulla Sardegna.

Mari: agitato lo stretto di Sicilia; molto mosso il basso Ionio, i mari circostanti la Sardegna e il basso Adriatico; mossi i restaanti mari con moto ondoso in aumento.

Le previsioni per domenica 5 maggio 2019.

Nord: cielo coperto su tutte le regioni, salvo qualche apertura su Piemonte centro-settentrionale, con associate precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, che su levante ligure e Appennino emiliano risulteranno più consistenti. Quota neve oltre i 400-500 metri su Alpi e Prealpi centro orientali, Appennino ligure e rilievi emiliani. Attenuazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera a eccezione di Emilia-Romagna e basso Veneto.

Centro e Sardegna: rapido peggioramento al mattino su tutte le regioni con rovesci e temporali, in particolare su Toscana e Marche dove non mancheranno grandinate e nevicate con quota neve localmente in calo fino a 800 metri in serata.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su tutto il settore tirrenico con associati rovesci sparsi che al mattino interesseranno ancora anche la Puglia meridionale. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile al centro-nord e sulla Sicilia, stazionarie altrove; massime in sensibile diminuzione al Centro-Nord, in aumento altrove, sensibile su Puglia, Calabria ionica e Sicilia.

Venti: forti dai quadranti settentrionali al Nord, con rinforzi di burrasca su Liguria, Piemonte orientale, Appennino emiliano, basso Veneto e Romagna; forti dai quadranti occidentali sul resto del Paese, con rinforzi di burrasca forte su Sardegna e da burrasca a burrasca forte sulle aree appenniniche centro-meridionali.

Mari: da molto agitato a localmente grosso a largo il mare di Sardegna; da mosso a localmente molto mosso l'Adriatico; molto mossi gli altri mari con tendenza ad aumento del moto ondoso su mar Ligure a largo, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia.

