Sole e caldo intenso con qualche temporale al Nord: il meteo del 4 e 5 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 4 luglio 2019 in Italia.

Nord: poche nubi sparse inizialmente salvo qualche pioggia al primo mattino su est Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Generale aumento della nuvolosità a evoluzione diurna con rovesci e temporali associati nel pomeriggio e in prima serata e che saranno più probabili su aree alpine, prealpine, appenniniche e adiacenti.

Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno ma con nubi a evoluzione diurna su aree interne e appenniniche con isolati rovesci o temporali pomeridiani associati, più probabili su Toscana, Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: ampio e prevalente soleggiamento ma con nubi a evoluzione diurna sulle aree appenniniche con locali temporali pomeridiani associati, più probabili su Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in lieve aumento su Sardegna e Sicilia e senza variazioni di rilievo sul resto d'Italia. Massime stazionarie su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, coste liguri, Lazio, Campania e Puglia centro-meridionale, in aumento su Sardegna, Sicilia e Calabria e in diminuzione sul rimanente territorio specie sul resto del Nord.

Le previsioni per venerdì 5 luglio 2019

Nord: bel tempo salvo sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio a ridosso delle aree montuose, dove non si escludono locali piovaschi.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, a parte debole instabilità diurna limitata ai rilievi appenninici, dove non mancheranno locali temporali.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, a eccezione di annuvolamenti più consistenti sui rilievi appenninici durante le ore più calde.

Temperature: minime in calo su Lazio, aree interne di Abruzzo e Molise, Campania e Basilicata occidentale, in lieve aumento su pianura occidentale del Nord, Sardegna e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento al Nord, su Marche, Sardegna, aree interne dell'Abruzzo e Sicilia orientale, stazionarie sul resto del paese.

