Forti piogge al Centro-Sud, meglio al Nord: il meteo del 3 e 4 ottobre

Le previsioni per oggi e per domani

Le previsioni per oggi 3 ottobre 2018 in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature in transito e qualche temporaneo annuvolamento sui rilievi di confine centro orientali; temporanee foschie al primo mattino nella pianura padano veneta.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche intensi sul settore orientale dell'isola; parziale miglioramento in serata sulle aree settentrionali. Annuvolamenti sparsi su Abruzzo e Lazio centro meridionale ma con scarsa possibilità di locali deboli piogge; sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature sulle restanti aree.

Sud e Sicilia: nuvoloso su Molise, nord Campania e Puglia garganica con possibilita' di isolati piogge o rovesci; moderato maltempo sulle restanti aree con nuvolosita' irregolare a tratti compatta e associata a rovesci sparsi e temporali che potranno risultare anche intensi soprattutto su basilicata, puglia centro meridionale e aree ioniche della Calabria; nella seconda parte della giornata qualche fenomeno un po' piu' intenso si potra' avere anche sulla campania centro meridionale e sulla Sicilia ionica.

Temperature: minime in aumento su rilievi di confine, Sardegna ed aree appenniniche centrali; in diminuzione su pianura padana centro orientale, Toscana, Marche, alto Lazio e Sicilia; generalmente stazionarie altrove; massime in rialzo, anche deciso, sul settore alpino e prealpino, Liguria, regioni centrali peninsulari e Sicilia; in flessione sul restante meridione; senza variazioni su pianura padana e Sardegna.

Le previsioni per domani 4 ottobre 2018

Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti un po' piu' compatti sui rilievi alpini e prealpini.

Centro e Sardegna: bel tempo su Toscana, Marche e Umbria. Nuvolosità consistente su Sardegna centromeridionale, con fenomeni diffusi associati, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche intensi lungo le aree costiere orientali e meridionali; addensamenti compatti sull'Abruzzo, con qualche isolato debole fenomeno e velato sul Lazio.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso o coperto su tutto il settore, con rovesci o temporali diffusi in parziale attenuazione serale. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione lungo le aree alpine centroccidentali, in aumento altrove; massime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine, Puglia centromeridionale e Sicilia centrorientale, stazionarie in Pianura padana, in lieve aumento sul resto del paese.

