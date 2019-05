Caldo al Nord, ancora instabile altrove: il meteo del 31 maggio e 1 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare per venerdì 31 maggio 2019 in Italia.

Nord: sulle aree alpine e restanti rilievi liguri poche nubi al mattino ma nel pomeriggio sviluppo di addensamenti nuvolosi con qualche occasionale piovasco atteso tra tarda mattinata e pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul rimanente settentrione.

Centro e Sardegna: al mattino poche nubi sul settore ma sviluppo di nuvolosità nel corso del giorno, con nubi più frequenti e compatte su Marche, Abruzzo, Lazio centromeridionale e bassa Sardegna con isolate piogge o rovesci nel pomeriggio. In particolare, locali temporali potranno interessare il Lazio centromeridionale nel pomeriggio. Estese schiarite dalla sera su tutto il settore a eccezione delle aree appenniniche di Marche e Abruzzo, dove permarranno addensamenti compatti.

Sud e Sicilia: annuvolamenti alternati a locali schiarite al Sud al mattino. Nuvolosità in progressivo aumento nel corso del giorno sul settore a cui saranno associate dal pomeriggio precipitazioni da isolate a sparse. I fenomeni potranno risultare localmente a carattere temporalesco soprattutto su Calabria e Campania meridionale. Generale attenuazione serale di nubi e fenomeni.

Temperature: minime stazionarie; massime in aumento al Centro Nord con l'esclusione di Liguria e Piemonte, generalmente stazionarie altrove.

Le previsioni per sabato 1 giugno 2019

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, a eccezione di locali addensamenti compatti sulle aree alpine durante le ore più calde, con associati isolati rovesci in rapida attenuazione serale.

Centro e Sardegna: sviluppo di nuvolosità cumuliforme sull'Appennino versante adriatico con rovesci e locali temporali durante le ore più calde; parziale assorbimento serale dei fenomeni. Sul resto del Centro tempo stabile e soleggiato, a eccezione di annuvolamenti medio-alti sul Lazio centromeridionale con precipitazioni sparse, localmente temporalesche nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Calabria centromeridionale e Sicilia tirrenica con precipitazioni dapprima sparse, in intensificazione nel corso della mattinata e anche a carattere temporalesco. Dalla sera attenuazione dei fenomeni. Sul resto del Sud iniziali ampi spazi di sereno saranno seguiti da un veloce aumento delle nuvolosità compatta con piogge persistenti e temporali. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità su Molise e aree ioniche.

Temperature: minime in aumento al Nord, su Toscana, Umbria settentrionale, Sardegna orientale e Sicilia ionica, in diminuzione su Puglia centromeridionale e Basilicata ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in lieve calo su Calabria e aree interne della Sicilia, in aumento altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata