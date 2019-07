Beltempo in tutta Italia: il meteo del 30 giugno e il 1 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domenica 30 giugno 2019 in Italia.

Nord: cielo generalmente sereno sulle pianure; mentre locali annuvolamenti pomeridiani si manifesteranno sui rilievi alpini e potrebbero essere associati a occasionali temporali. I fenomeni risulteranno più probabili sulle Alpi occidentali.

Centro e Sardegna: giornata all'insegna della stabilità con cielo sereno.

Sud e Sicilia: il tempo sarà ancora caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido e terso.

Temperature: minime in diminuzione su regioni centrali peninsulari e Pianura padana, stazionarie altrove. Massime in lieve calo su aree tirreniche della Toscana, Lazio e Sicilia; stazionarie su Sardegna, restante parte della Toscana, Marche e Umbria; in lieve aumento altrove.

Le previsioni per lunedì 1 luglio 2019

Nord: spesse velature in transito e addensamenti nuvolosi più consistenti sui rilievi alpini e appenninici con rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio, in particolare sulle aree confinali ma anche con locali sconfinamenti sulla pianura occidentale.

Centro e Sardegna: il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato con temporanee locali formazioni nuvolose sui rilievi di Calabria e Sicilia con possibili deboli rovesci.

Temperature: minime in lieve calo sulla Sardegna; stazionarie o al più in lieve aumento sul resto della penisola. Massime in calo su Valle d'Aosta e Sardegna; stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Veneto centrosettentrionale e Lazio meridionale; in aumento altrove, più marcato sulla restante Pianura padana.

