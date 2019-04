Cielo sereno e su le temperature: il meteo del 30 aprile e del 1 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per martedì 30 aprile

Nord: nuvoloso sul Triveneto con deboli piogge sul Friuli Venezia-Giulia, durante la mattinata, e qualche fiocco di neve sui rilievi confinali; le nubi inizieranno poi a diradarsi in serata. Ampi spazi di sereno sul resto del settentrione con tendenza a un certo aumento della nuvolosità, nella seconda parte della giornata, sull'Emilia-Romagna centro-orientale.

Centro e Sardegna: sereno o parzialmente velato sull'isola. Residui addensamenti su Marche e Abruzzo con qualche rovescio durante le ore notturne, in successivo miglioramento; poche nubi invece sulle altre regioni. Nel pomeriggio, annuvolamenti consistenti attesi su aree appenniniche e zone interne, accompagnati da rovesci sparsi e locali temporali che saranno in generale assorbimento nelle ore serali anche se qualche isolato fenomeno sarà ancora possibile tra reatino, Umbria, Marche e Abruzzo. Possibile formazione di foschie dense, al primo mattino, lungo le vallate.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, nella prima parte della giornata, su Molise, Puglia garganica, Cilento e versanti tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia con qualche residua pioggia, tranne che sull'isola. Nel pomeriggio, invece, le nubi tenderanno a svilupparsi lungo la dorsale appenninica e le zone interne dove si manifesteranno rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco. In serata, poi, ancora nubi, ma in un contesto asciutto, su Sicilia, Calabria, Molise e Gargano, mentre altrove si avranno ampie schiarite.

Temperature: minime in rialzo al Nord, in Toscana, Umbria e Marche; in lieve discesa sul resto della penisola. Massime in sensibile aumento al Centro-Nord, in Sardegna, Molise e settore nord di Campania e Puglia; in leggero calo altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per mercoledì 1 maggio

Nord: bel tempo al Nord, salvo locali annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e appenninici, con deboli rovesci associati nelle ore più calde.

Centro e Sardegna: annuvolamenti pomeridiani nelle zone interne peninsulari e sui rilievi appenninici con piogge e temporali, ma in esaurimento nelle ore serali; seguiranno ampie schiarite. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro, salvo annuvolamenti più diffusi sulle zone montuose della Sardegna con isolati rovesci.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia molte nubi con qualche isolato rovescio tra mattinata e ore pomeridiane sul settore orientale dell'isola, ma in successivo, veloce miglioramento. Sul rimanente meridione nuvolosità cumuliforme in graduale aumento nel corso della mattinata con piogge e temporali attesi fino al tardo pomeriggio a ridosso delle aree appenniniche, ma con fenomeni in successivo assorbimento e prevalenza di sereno dalla sera sulle regioni adriatiche e settori ionici.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su rilievi alpini centrorientali, Sardegna e settori tirrenici delle regioni meridionali; in rialzo altrove, più deciso sulla Pianura padana. Massime in aumento sulle aree pianeggianti di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, nonchè su Triveneto, Marche e Puglia garganica; in lieve flessione sulle cime appenniniche centromeridionali; stazionarie sul resto del paese.

