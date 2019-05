Torna il sole, ma ancora qualche pioggia: il meteo del 30 e31 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 30 maggio 2019 in Italia

Nord: parzialmente nuvoloso su Triveneto ed Emilia-Romagna orientale con residue precipitazioni sull'area romagnola e Friuli Venezia-Giulia al mattino, mentre nel pomeriggio brevi e isolati rovesci interesseranno le aree prealpine; dalla sera generale miglioramento. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord salvo locali e temporanei annuvolamenti.

Centro e Sardegna: sull'isola sereno o poco nuvoloso con sviluppo di annuvolamenti nelle ore centrali del giorno sulle aree montuose con possibili brevi rovesci pomeridiani; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con rovesci al mattino su Marche, Toscana orientale, Umbria e Abruzzo, in estensione nel corso della giornata al Lazio centro-meridionale mentre si attenueranno sulle Marche. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite specie su Toscana, Umbria e alto Lazio.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla sicilia con locali precipitazioni al mattino sul settore meridionale, in miglioramento con ampie schiarite a eccezione del versante nord dove insisteranno degli annuvolamenti; parzialmente nuvoloso al mattino sulle aree tirreniche peninsulari e tra Molise e Gargano con locali precipitazioni e ampie schiarite altrove. Nel corso della giornata nubi in aumento ovunque con rovesci anche temporaleschi che raggiungeranno la massima estensione e intensità nel pomeriggio per attenuarsi dalla sera.

Temperature: minime in diminuzione; massime in deciso aumento al Nord, più contenuto su Toscana, Lazio e Sardegna; stazionarie altrove, in lieve calo sul versante adriatico centro-meridionale.

Le previsioni per venerdì 31 maggio 2019

Nord: addensamenti consistenti sulle aree alpine e restanti rilievi liguri con qualche occasionale piovasco atteso tra tarda mattinata e pomeriggio. Cielo sereno o con transito di innocue velature alte e sottili sul rimanente settentrione.

Centro e Sardegna: nubi compatte su Marche, rilievi abruzzesi, Lazio centromeridionale e bassa Sardegna con piogge e rovesci. In particolare locali temporali potranno interessare il Lazio centromeridionale nel pomeriggio. Estese schiarite serali, a eccezione delle aree appenniniche di Marche e Abruzzo dove permarranno addensamenti compatti. Ampio soleggiamento sul resto del Centro con sviluppo di nubi a evoluzione diurna su umbria e rimanenti aree tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia: annuvolamenti diffusi su bassa Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia con precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco sulla relativa area tirrenica peninsulare. Generale riduzione serale dei fenomeni; attese ampie aperture del cielo dalla sera sui settori pugliese, lucano e campano. Un po' di nubi anche sul resto del Sud, ma con schiarite pomeridiane sempre più estese su Molise e Sicilia occidentale.

Temperature: minime in tenue rialzo su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia, Sardegna; in flessione sui rilievi del Triveneto, Toscana meridionale, nord Lazio, basso Salento e Sicilia orientale; stazionarie altrove; massime in aumento su Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Nord-est e al Centro; in diminuzione su rilievi campani, Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.mossi a mossi gli altri mari.

