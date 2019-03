Primavera quasi ovunque, ma arriva la perturbazione: il meteo del 2 e 3 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per sabato 2 marzo 2019 in Italia.

Nord: sereno o poco nuvoloso con addensamenti a ridosso dell'arco alpino lungo le aree di confine e parziali velature sul settore occidentale.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sull'Abruzzo e basso Lazio con residui rovesci in rapido miglioramento con schiarite; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree del Centro e sulla Sardegna con parziali annuvolamenti a fine giornata sull'isola.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso con associati rovesci anche temporaleschi con tendenza a miglioramento a iniziare da Molise, Campania e Puglia del nord con schiarite anche ampie.

Temperature: massime in aumento sulla Pianura padana orientale e aree centrali tirreniche, in diminuzione sulle centrali adriatiche e al Sud, stazionarie altrove.

Le previsioni per domenica 3 marzo 2019

Nord: cielo generalmente velato al mattino; dal pomeriggio attesi annuvolamenti compatti su Liguria, aree settentrionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in estensione serale anche a Emilia e basso Piemonte. Foschie dense o locali banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta in rapido dissolvimento mattutino.

Centro e Sardegna: residui isolati piovaschi sulla Sardegna meridionale al mattino, seguiti ad ampi spazi di sereno; cielo sereno o al più temporaneamente velato sulle restanti regioni con graduale aumento della copertura nuvolosa sulla Toscana da fine giornata.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Sicilia e Calabria meridionale con qualche piovasco sparso; cielo poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Temperature: minime in lieve calo al Sud peninsulare e in prevalenza senza apprezzabili variazioni sul resto della penisola. Massime in lieve aumento su Valle d'Aosta, Abruzzo e regioni meridionali peninsulari; per lo più stazionarie sulle restanti regioni.

