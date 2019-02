Sole e clima mite, poi arriva la perturbazione: il meteo del 28 febbraio e 1 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per giovedì 28 febbraio 2019 in Italia.

Nord: annuvolamenti compatti sulla Liguria con deboli piogge lungo le coste; cielo generalmente sereno sulle restanti zone ma dalla serata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa anche sui rilievi alpini e su quelli appenninici. Dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura padana orientale.

Centro e Sardegna: nubi basse su alta Toscana, in estensione serale a Sardegna, restante Toscana, Umbria e nord Lazio con qualche possibilità di deboli piogge sulla bassa Toscana. Bel tempo altrove. Dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia lungo le coste dell'alto Tirreno.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con tendenza a incremento della nuvolosità in serata su Molise, alta Campania e nord Puglia.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sulle zone alpine, sulla Pianura padana centro-occidentale, su Sardegna centro-settentrionale e ovest Sicilia. In leggero rialzo sul restante territorio sardo e sui rilievi di Marche e Abruzzo; in calo altrove; massime in aumento su Romagna, regioni adriatiche centrali e meridionali, sulle aree interne campane e sulla Basilicata; in diminuzione su Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e nord Campania; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli settentrionali sulle aree alpine e prealpine e occidentali sul resto del Paese, con decisi rinforzi dalla serata sulla Sardegna.

Mari: molto mosso lo Ionio con moto ondoso in diminuzione in serata; da poco mossi a mossi gli altri mari, con tendenza ad aumento del moto ondoso dal pomeriggio su mare e canale di Sardegna e bocche di Bonifacio fino ad agitato in serata sul mare di Sardegna.

Le previsioni per venerdì 1 marzo 2019.

Nord: molte nubi sulla catena alpina con deboli nevicate sui rilievi confinali oltre i 1500 metri, un po' più diffuse sulle aree montuose valdostane. Copertura estesa anche sulle restanti zone centrorientali con deboli piogge attese su Veneto e Romagna, ma in esaurimento tra pomeriggio e serata con schiarite via via più ampie; cielo sereno altrove, a parte un po' di nubi basse attese al mattino sulla Liguria, con qualche piovasco associato sul settore di levante. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: poco nuvoloso sull'isola. Sulle rimanenti regioni nubi compatte con qualche possibile debole pioggia al pomeriggio sulle coste laziali meridionali e Marche settentrionale in attesa di fenomeni localmente più consistenti a fine giornata sulle aree meridionali di Umbria e Marche, su Lazio settentrionale e su Abruzzo; su quest'ultima regione, in particolare, è atteso anche qualche fiocco di neve oltre i 1200-1300 metri.

Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e su Sicilia meridionale con deboli piogge sparse sul settore peninsulare dal pomeriggio. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti aree fino a sera, seguirà, poi, un deciso aumento della copertura nuvolosa con qualche rovescio associato su Molise e Puglia settentrionale.

Temperature: minime stazionarie sulla Pianura padano veneta, in diminuzione sul resto del Nord e Appennino tosco-emiliano. In aumento al Sud e senza variazioni significative sul resto del Centro. Nassime in calo su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, nord Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e regioni centrali adriatiche; in rialzo su Salento, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: forti di Maestrale sulla Sardegna e moderati sulla Sicilia ma in intensificazione; deboli sul resto della Penisola, settentrionali sulle aree alpine con locali rinforzi sulle aree confinali piemontesi e valdostane; occidentali sulla Calabria e variabili altrove.

: agitato il mar di Sardegna; molto mossi canale di Sardegna, Tirreno meridionale settore ovest e stretto di Sicilia con moto ondoso tendente ad agitato; da mossi a molto mossi il mar Ligure, il restante Tirreno centromeridionale e Ionio meridionale; da poco mossi a mossi il Tirreno settentrionale e Ionio settentrionale; generalmente poco mosso l'Adriatico.

