Ancora caldo, ma tempo instabile: il meteo del 28 e 29 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 28 agosto 2019 sull'Italia.

Nord: cielo generalmente nuvoloso sulle regioni centrooccidentali, nonchè sui restanti rilievi alpini, prealpini ed appenninici con associate precipitazioni da isolate a sparse. I fenomeni localmente temporaleschi tenderanno a terminare nelle ore serali. Estese velature sulle restanti zone, con locali addensamenti nuvolosi ma con scarsa possibilità di precipitazioni.

Centro e Sardegna: molte nubi sull'isola con rovesci e temporali sparsi, i fenomeni localmente potranno assumere anche forte intensità soprattutto nelle ore pomeridiane; sulle restanti zone peninsulari addensamenti cumuliformi in progressiva intensificazione nel corso della mattinata a partire dai settori tirrenici. Deboli ed isolate precipitazioni in mattinata tra Toscana e Lazio tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio in prossimità della dorsale appenninica ove saranno possibili temporali sparsi. In serata tendono a terminare le precipitazioni e si dissipa la nuvolosità sui settori costieri tirrenici.

Sud e Sicilia: inizialmente cielo generalmente sgombro di nubi, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della mattinata e con addensamenti cumuliformi più consistenti a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore centrali della giornata. Dal tardo pomeriggio nubi in diradamento con l'esclusione della Sicilia ove invece le nubi tenderanno ad aumentare sui settori occidentali dell'isola.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sulle aree ioniche, in diminuzione sulla Sardegna occidentale, stazionari altrove; massime in calo sulle isole maggiori, in aumento al nord-ovest, su Toscana e Umbria occidentale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Le previsioni per giovedì 29 agosto 2019

Nord: addensamenti compatti a ridosso dei rilievi con rovesci e temporali sparsi in assorbimento serale; altrove nuvolosità alta e stratiforme in diradamento serale.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, in parziale attenuazione serale. Sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di nuvolosità medio-alta lungo le aree costiere del Lazio centromeridionale al mattino e di annuvolamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica, con rovesci e temporali sparsi durante le ore centrali della giornata

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi diffusi sulla Sicilia con rovesci e temporali, più insistenti e diffusi sull'area tirrenica, in attenuazione serale; nuvolosità medio-alta sul resto del sud.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sulle aree ioniche, in diminuzione sulla Sardegna occidentale, stazionari altrove; massime in calo sulle isole maggiori, in aumento al nord-ovest, su Toscana e Umbria occidentale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

