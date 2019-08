Perturbazioni e nuovi rovesci in arrivo: il meteo del 27 e 28 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 27 agosto 2019 sull'Italia

Nord: cielo irregolarmente nuvoloso, salvo isolati addensamenti cumuliformi sui rilievi del nord-ovest, sulla Lombardia nord-occidentale, tra Trentino-Alto Adige e Veneto, con associati rovesci e temporali nel pomeriggio; miglioramento atteso in serata, fatta eccezione per le Alpi piemontesi per residui fenomeni temporaleschi.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità al mattino sulla Sardegna e dal pomeriggio sui rilievi montuosi peninsulari con associati isolati rovesci e temporali, specie tra Marche e Abruzzo. Tendenza al miglioramento in serata con nuvolosità sparsa, piu' compatta sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: bel tempo con progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi e sulle zone interne, con rovesci e temporali, localmente moderati sui rilievi campani e siciliani orientali. Miglioramento atteso in serata con ampie schiarite, salvo velature sui settori tirrenici.

Temperature: minime stazionarie su tutto il Paese, salvo locali aumenti in Piemonte. Massime in lieve aumento, stazionarie al nord-ovest, Puglia, Calabria e isole maggiori.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su Puglia e isole maggiori e a prevalente regime di brezza lungo le restanti aree costiere.

Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione in serata; poco mosso il medio Adriatico; quasi calmi i restanti mari, con moto ondoso in intensificazione sullo stretto di Sicilia in serata.

Le previsioni per mercoledì 28 agosto 2019.

Nord: annuvolamenti compatti su regioni occidentali, nonché sui restanti rilievi alpini, prealpini ed appenninici con rovesci o temporali associati, in assorbimento dalle ore serali; estese velature altrove, in diradamento serale su Piemonte, Lombardia occidentale e Valle d'Aosta.

Centro e Sardegna: molte nubi sull'isola con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità nelle ore pomeridiane; seguirà una attenuazione dei fenomeni; altrove addensamenti cumuliformi a evoluzione diurna, specie a ridosso della dorsale appenninica con fenomeni convettivi associati, in esaurimento dalla serata; transito di nubi medio-alte e poco significative sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata, che potranno dare luogo a isolati deboli rovesci o temporali; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Temperature: minime in rialzo su rilievi alpini occidentali, Liguria, Lombardia, Emilia, Sardegna, entroterra delle regioni centrali peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, stazionarie altrove; massime in lieve flessione sulle Alpi occidentali, basso Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed entroterra laziale; calo più deciso sulla Sardegna centrosettentrionale; in tenue aumento sulle regioni ioniche; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti: moderati dai quadranti orientali sulla Sardegna e deboli variabili altrove, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste.

Mari: da mosso a molto mosso il mare e canale di Sardegna e il Tirreno meridionale a ovest; da poco mossi a mossi lo Ionio e lo stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

