Crollano le temperature, vento e pioggia in tutta Italia: il meteo del 26 e 27 marzo

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 26 marzo 2019 sull'Italia.

Nord: parzialmente nuvoloso sul Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna con residue locali precipitazioni ma con tendenza a un rapido miglioramento con ampie schiarite dal pomeriggio; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord; nubi in aumento sulle alpi centro-orientali a fine giornata.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e neve sui rilievi a quote superiori ai 700-900 mt, ma in graduale attenuazione con schiarite dal pomeriggio; parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, in rapido peggioramento con precipitazioni in estensione ed intensificazione anche a carattere di rovescio e temporale e neve a quote superiori ai 900-1000 mt, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni dalla sera, ad eccezione della Sardegna dove insisteranno fino a fine giornata.

Sud e Sicilia: sereno o parzialmente nuvoloso ma con nuvolosità in intensificazione associata a precipitazioni dapprima sul Molise, Puglia nord e Campania, per estendersi alle restanti regioni nel corso della giornata.

Temperature: massime in deciso calo su tutte le regioni specie al centro-nord, Molise, Puglia nord ed Appennino campano.

Venti: moderati settentrionali al nord con locali rinforzi su Liguria e coste adriatiche, in attenuazione, tendenti a divenire orientali; forti nordorientali su Toscana, Umbria, Marche ed alto Lazio e settentrionali sulla Sardegna, moderati da est-nordest sul resto del centro; moderati occidentali al sud in intensificazione sulla Sicilia occidentale.

Mari: molto agitati i mari circostanti la Sardegna; molto mossi o agitati tutti i restanti mari, ad eccezione dell'alto Ionio che risulterà mosso.

Le previsioni per mercoledì 27 marzo 2019.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine orientali, con nevicate oltre i 1500 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche e in Sardegna con piogge sparse in rapida attenuazione durante la mattinata; attesi locali temporali sull'Isola, specie sull'area orientale. Cielo generalmente velato sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: molte nubi su tutto il Meridione, accompagnate da precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco sulle aree tirreniche e su Puglia e Basilicata; dal pomeriggio parziale attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni più settentrionali.

Temperature: minime in diminuzione in Pianura padana, in lieve calo al Centro-Sud, in aumento sulle aree alpine e prealpine, stazionarie altrove; massime in aumento sulle aree alpine e prealpine, Liguria, regioni centrali, Molise, in diminuzione anche sensibile sul resto del Meridione, stazionarie altrove.

Venti: forti da nord est al Centro-Sud e sulle aree costiere adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso lo Ionio; poco mosso o al più mosso il mar Ligure; generalmente molto mossi i restanti mari.

