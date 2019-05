Ancora pioggia ma poi migliora: il meteo del 26 e 27 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domenica 26 maggio 2019 in Italia

Nord: molte nubi compatte su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna centroccidentale con associati rovesci o temporali, localmente anche intensi al primo mattino. Estesa nuvolosità medio-alta altrove, ma con incremento di copertura più significativa nel corso della giornata su Valle d'Aosta, Liguria, Appennino romagnolo e sui rilievi alpini del Triveneto con deboli fenomeni; dalla sera generale riduzione delle precipitazioni tranne per area piemontese centromeridionale, Liguria e settore emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge da sparse a diffuse; fenomeni anche intensi e persistenti sulla Sardegna meridionale e orientale.

Sud e Sicilia: estesa copertura su tutte le regioni con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio anche temporalesco su bassa Campania, coste di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia.

Temperature: minime in lieve flessione sulle aree alpine centroccidentali; in rialzo su Romagna, regioni tirreniche peninsulari e sulla Puglia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in sensibile diminuzione su basso Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale; in lieve aumento su Trentino-Alto Adige, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sul restante territorio siciliano; pressoché stazionarie altrove.

Le previsioni per lunedì 27 maggio 2019

Nord: molte nubi ovunque con associate piogge e rovesci diffusi che da Liguria, basso Piemonte, Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti tenderanno a coinvolgere rapidamente il rimanente settentrione, assumendo dalle ore serali anche carattere temporalesco lungo il settore costiero adriatico.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, specie sul settore tirrenico.

Sud e Sicilia: estesa copertura compatta un po' ovunque precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, specie sul settore tirrenico, in assorbimento serale su gran parte delle aree ioniche.

Temperature: minime in lieve rialzo su Piemonte orientale, restante catena alpina e prealpina, Liguria, nord Toscana, Lazio e Campania; in leggera flessione su coste molisane, Puglia e Sicilia occidentale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in tenue aumento su Valle d'Aosta, regioni centrali tirreniche, coste abruzzesi, Molise e nord Puglia; in diminuzione sul resto del Nord, Salento, Basilicata e Calabria ioniche e su gran parte della Sicilia; pressochè stazionarie sul resto del paese.

