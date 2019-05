Instabilità e piogge, soprattutto al Centro-Sud: il meteo del 25 e 26 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per sabato 25 maggio 2019 in Italia.

Nord: cielo in genere nuvoloso sul settore, con nubi più consistenti sul settore alpino e maggiori aperture su Emilia Romagna e Liguria. Le precipitazioni, localmente temporalesche, da sparse a diffuse sui settori alpini interesseranno in forma isolata nella prima parte del giorno le restanti aree del Nord. Nel pomeriggio i fenomeni, sempre localmente temporaleschi, diverranno sparsi su tutto il settore mentre dalla sera tenderanno a terminare su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: al mattino generalmente velato su tutto il Centro, ma con nubi più consistenti sulla Sardegna e maggiori aperture sulle regioni adriatiche. Sull'isola le prime piogge sopratutto sulla parte meridionale. La nuvolosità tenderà a intensificarsi su tutto il settore nel corso del giorno. Le nubi cumuliformi lungo l'area appenninica nelle ore centrali del giorno saranno associate a rovesci o isolati temporali. Dal pomeriggio intensificazione delle precipitazioni sulla Sardegna orientale, mentre dalla serata le deboli piogge sul settore costiero tirrenico tenderanno a divenire diffuse in nottata su tutto il Lazio e a carattere sparso sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: al mattino estesa nuvolosità medio-alta sulla Sicilia con piogge o rovesci sparsi; estese e spesse velature sul resto del meridione. Dalla serata parziale attenuazione dei fenomeni sull'isola ed estensione delle nubi medio-alte sul settore peninsulare, con piogge o rovesci sparsi che interesseranno il settore tirrenico nel corso della notte.

Temperature: minime stazionarie sulla Pianura padana centrorientale e sul Lazio centrosettentrionale, in aumento altrove, più marcato sulla Sicilia; massime in calo su Nord e isole maggiori, stazionarie sulle restanti zone.

Le previsioni per domenica 26 maggio 2019

Nord: molte nubi compatte su Nord-Ovest, Lombardia, Emilia-Romagna e sulle aree alpine e prealpine del Triveneto con associati rovesci o temporali, più diffusi e frequenti sulle relative zone centroccidentali. Estesa nuvolosita medio-alta altrove, ma con ulteriori nubi più significative da fine giornata che saranno in grado di produrre locali, deboli fenomeni; sempre dalla sera, invece, attesa una riduzione delle precipitazioni sulle restanti zone delle regioni alpine.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con fenomeni convettivi diffusi, localmente anche intensi sulla Sardegna centrorientale.

Sud e Sicilia: estesa copertura su tutto il settore con precipitazioni sempre più diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria.

Temperature: minime in lieve flessione sulle aree alpine centroccidentali; in rialzo su Romagna, regioni tirreniche peninsulari e sulla Puglia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in sensibile diminuzione su basso Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale; in lieve aumento su Trentino-Alto Adige, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sul restante territorio siciliano; pressochè stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata