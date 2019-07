Ultimi giorni di caldo, poi arriva la pioggia: il meteo del 25 e 26 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 25 luglio 2019 in Italia.

Nord: addensamenti in formazione, dalla seconda metà della mattinata, a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e quelli dell'appennino ligure ed emiliano, che saranno accompagnati da brevi ed isolati temporali; i fenomeni, nel tardo pomeriggio, potranno interessare anche le aree pianeggianti di Piemonte e settore ovest di Lombardia ed Emilia-Romagna ma tenderanno poi ad esaurirsi entro le ore serali. Sereno sulle altre aree.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato fatto salvo per qualche innocuo addensamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica e le zone interne della Sardegna.

Sud e Sicilia: cielo terso a parte locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi della Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia oientale che saranno in grado di generare al massimo qualche breve e occasionale piovasco.

Temperature: minime stazionarie o al più in lieve rialzo. Massime in calo sul settore alpino; ancora in legggro aumento altrove con valori ben oltre le medie stagionali che, in Pianura Padana e nelle aree interne di Toscana e Umbria, arrriveranno a lambire i 40 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio e il canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione sui primi due. Quasi calmi o poco mossi i restanti mari.

Le previsioni per venerdì 26 luglio 2019.

Nord: addensamenti cumuliformi sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con rovesci e temporali associati, in estensione al primo pomeriggio anche alle zone pianeggianti. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento, con in serata ancora addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso al primo mattino. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliofrme lungo le aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi, dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia: molto sole a parte qualche debole addensamento pomeridiano atteso sulla dorsale appenninica, che sarà in grado di produrre locali brevi piovaschi.

Temperature: minime in lieve flessione su coste campane, Toscana, Liguria, Puglia ed aree ioniche di Basilicata e Calabria; in rialzo sulla dorsale appenninica centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggera diminuzione su Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, restanti rilievi appenninici centrali, Campania nonchè lungo le coste ioniche di Puglia, Basilicata e Sicilia; in tenue aumento su coste abruzzesi, Molise e rimanenti zone di Puglia e Basilicata; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli variabili, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Attesi forti colpi di vento nelle aree temporalesche che interesseranno i rilievi del settentrione.

Mari: da poco mossi a mossi canale di Sardegna, Tirreno meridionale ad ovest e stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata