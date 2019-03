Giorni di caldo anomalo: il meteo del 24 e 25 marzo

Le previsioni del servizio meteorologioco dell'Aeronautica militare per domenica 24 marzo 2019 in italia.

Nord: tempo stabile e cielo generalmente sereno.

Centro e Sardegna: cielo sereno su tutte le regioni.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno salvo modesti annuvolamenti sulla Sicilia nel pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento su Veneto, basso Piemonte, est Emilia-Romagna, Marche, Puglia e settori orientali di Basilicata e Calabria, stazionarie sul resto del territorio o in locale diminuzione su Sardegna e Sicilia; massime in aumento su Romagna, centro-meridionali adriatiche, Basilicata e settori orientali di Calabria e Sicilia, in lieve calo sulla Sardegna occidentale.

Le previsioni per lunedì 25 marzo 2019

Nord: iniziali condizioni di bel tempo su tutte le regioni con graduale aumento della nuvolosità sulle aree confinali e sulle restanti zone di Friuli-Venezia Giulia e Veneto nel corso della mattinata con associate locali deboli piogge dal pomeriggio su queste ultime regioni. Moderato peggioramento serale anche su Emilia-Romagna con rovesci e qualche temporale a carattere sparso e deboli nevicate serali sui rilievi appenninici oltre i 500-600 metri.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, ma con decisa intensificazione della copertura da fine giornata su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo settentrionale con associati rovesci sparsi e qualche debole nevicata serale attesa sui relativi rilievi appenninici oltre i 500-600 metri.

Sud e Sicilia: nubi sparse al primo mattino e nella sera sul settore tirrenico peninsulare, ma in un contesto asciutto e prevalenza di cielo sereno o al più velato sulle restanti aree.

Temperature: minime in tenue calo su Liguria, Lombardia, Triveneto, regioni centrali tirreniche e sulla Campania; in leggero rialzo su Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e Sicilia orientale; pressochè stazionarie altrove. Massime in diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; in lieve aumento lungo le coste centromeridionali adriatiche; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata