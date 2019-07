Picco del caldo, poi temporali: il meteo del 24 e 25 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 24 luglio 2019 in Italia.

Nord: addensamenti cumuliformi si svilupperanno a ridosso dei rilievi alpini dando luogo nel pomeriggio a isolati brevi rovesci o temporali in esaurimento serale; cielo in prevalenza sereno o con qualche velatura altrove.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con qualche velatura in transito sulla Sardegna; dalla tarda mattinata qualche temporaneo addensamento cumuliforme si potrà formare in generale sulle aree interne a ridosso dei rilievi montuosi, in assorbimento serale.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree interne, specie fra Calabria e Sicilia ma con scarsa probabilità di qualche breve piovasco nel pomeriggio in assorbimento serale.

Temperature: massime in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Sardegna settentrionale, Toscana orientale, Umbria settentrionale, regioni centrali adriatiche, Molise, rilievi campani e sulla Puglia settentrionale; pressochè stazionarie altrove. Localmente, nelle aree interne della Toscana e in Pianura padana, si potranno raggiungere valori anche oltre i 36-38 gradi.

Le previsioni per giovedì 25 luglio 2019

Nord: addensamenti compatti tra mattina e pomeriggio sulle aree alpine, prealpine e a ridosso dei rilievi emiliani con deboli rovesci o temporali associati, in locale sconfinamento anche sulle zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia occidentale. Cielo sereno o velato altrove.

Centro e Sardegna: qualche locale annuvolamento pomeridiano interesserà le aree appenniniche di Toscana e Abruzzo dove non si esclude la possibilità di isolati e brevi acquazzoni, comunque in esaurimento dalle prime ore serali. Condizioni di bel tempo sul resto del Centro con transito di innocue velature.

Sud e Sicilia: giornata estiva caratterizzata da ampio soleggiamento, a parte locali annuvolamenti a evoluzione diurna attesi a ridosso dei rilievi tra Sicilia centroorientale e Calabria meridionale, con qualche sporadico rovescio pomeridiano associato su quest'ultima.

Temperature: minime in rialzo su catena alpina e prealpina, pianure piemontesi e lombarde, Appennino centrosettentrionale e settori settentrionali delle isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in lieve diminuzione sui rilievi delle Alpi; in aumento su dorsale appenninica, Sardegna occidentale e Sicilia; stazionarie sul resto del paese. Persistono condizioni di disagio termico atteso su Val padana e aree interne della Toscana con valori massimi di temperatura intorno ai 38°C e locali punte fino ai 39°C.

