Tempo stabile e soleggiato in tutta Italia: il meteo del 24 e 25 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per lunedì 24 giugno 2019 in Italia.

Nord: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in sviluppo diurno su Alpi e Prealpi centro-orientali che daranno luogo a brevi e isolati rovesci pomeridiani in attenuazione serale.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi abruzzesi che determineranno brevi e isolati rovesci, in attenuazione serale.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvolsoo ma con nubi basse tra la notte e il mattino sulle pianure e litorali della Puglia, Basilicata e Calabria per nebbie in banchi in dissolvimento diurno. Nel corso del giorno annuvolamenti in sviluppo sui rilievi della Puglia, Campania, Basilicata e Calabria determineranno brevi e isolati rovesci in dissolvimento serale.

Temperature: minime in calo al Sud su Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, stazionarie sulle due isole maggiori e al Centro, in aumento al Nord specie sul Piemonte. Massime in calo sui versanti ionici della Sicilia, Calabria e Puglia, stazionarie sul resto del Sud e medio versante adriatico, in aumento sulle restanti regioni.

Venti: da deboli a moderati nord occidentali al Centro-Sud con locali rinforzi lungo il medio-basso versante adriatico e da est sulla Sardegna meridionale; deboli variabili al Nord.

Mari: mossi, localmente molto mossi il medio-basso Adriatico, canale d'Otranto e il mare e canale di Sardegna. Poco mossi i restanti mari, localmente mossi lo Ionio e lo stretto di Sicilia.

Le previsioni per martedì 25 giugno 2019

Nord: tempo stabile e soleggiato a parte qualche locale addensamento nuvoloso a evoluzione diurna a ridosso delle aree montuose alpine.

Centro e Sardegna: cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose a ridosso dei rilievi tra Lazio e Abruzzo nel tardo pomeriggio.

Sud e Sicilia: bel tempo su tutte le regioni ma non mancheranno temporanei addensamenti nuvolosi associati a sporadici rovesci o temporali sui rilievi appenninici tra Basilicata e Calabria nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime in lieve calo su Calabria e Sicilia; stazionarie su Basilicata, Puglia, Marche e Umbria; in generale aumento sul resto della penisola. Massime senza variazioni di rilievo su Lazio centro-meridionale, Campania e Basilicata; in lieve calo su Calabria e Sicilia; in generale lieve aumento sul resto del paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata