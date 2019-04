Instabile al Nord, sole al centro-Sud: il meteo del 24 e 25 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per mercoledì 24 aprile 2019 in Italia.

Nord: nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, ma con addensamenti meno consistenti sulle zone centro-orientali dell'Emilia Romagna dove si avranno parziali schiarite. Nel corso del pomeriggio ulteriore, ma temporanea, intensificazione delle precipitazioni su Valle d'Aosta e settori settentrionali di Piemonte e Lombardia e tendenza ad attenuazione sulle altre aree.

Centro e Sardegna: velature in transito su tutte le regioni e qualche addensamento nuvoloso più consistente associato a locali rovesci, al mattino su alta Toscana e nord Appennino in estensione nel corso della giornata a Sardegna e rimanenti zone appenniniche.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree interne peninsulari; tendenza dal pomeriggio a passaggio di velature.

Temperature: minime in lieve calo su Lazio e Campania settentrionale, stazionarie su Toscana, Umbria e Marche; in aumento sul resto della penisola, specie su Sicilia e Calabria. Massime in generale marcato aumento.

Venti: deboli variabili al nord tendente a disporsi da est in pianura ed a rinforzare dai quadranti meridionali su aree alpine e Liguria; deboli meridionali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree ioniche.

Mari: da molto mosso ad agitato a largo il mar Ionio; da mossi a molto mossi il mar Ligure, il mare Adriatico, il mare e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; mosso il mar Tirreno, in attenuazione sul bacino centrale est dal pomeriggio.

Le previsioni per giovedì 25 aprile 2019.

Nord: cielo in generale da parzialmente a molto nuvoloso, con piogge o rovesci sparsi, specie sulle aree alpine e prealpine.

Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro. Dal pomeriggio graduale aumento delle velature a partire dalle regioni più settentrionali, con in serata cielo velato su tutto il centro.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia; velature in transito sulle regioni peninsulari salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree appenniniche.

Temperature: minime in aumento su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania; in lieve calo al nord ovest e stazionarie sul resto della penisola. Massime in aumento sulle regioni centrali, su Campania, regioni ioniche peninsulari, Piemonte, Liguria; in lieve calo sul resto della pianura, e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: debole orientale sulle regioni adriatiche ed in pianura padana; in prevalenza deboli meridionali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria.

Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il basso Adriatico e il mare di Sardegna; poco mosso il Tirreno centrale; mossi gli altri mari.

