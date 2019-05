Instabile da Nord a Sud: il meteo del 23 e 24 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 23 maggio 2019 in Italia.

Nord: locali piogge o brevi rovesci al primo mattino sull'Emilia-Romagna, sul Piemonte meridionale, su pianure e aree collinari e prealpine di Lombardia e Veneto, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Durante la mattina generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con addensamenti più intensi e maggior probabilità di rovesci e temporali pomeridiani sull'Emilia-Romagna e su rilievi e aree interne di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna ampio e prevalente soleggiamento salvo temporanei addensamenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio sul settore orientale; sulle regioni peninsulari a iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso seguirà un generale aumento della nuvolosità, specie su entroterra e Appennino abruzzese e marchigiano, Umbria, Appennino laziale e toscano e adiacenti aree collinari, dove nel pomeriggio si potranno avere rovesci e temporali in definitiva attenuazione serale. Cielo nuovamente sereno o pocoo nuvoloso per la tarda serata/fine giornata.

Sud e Sicilia: velature in transito verso est fino metà giornata, con qualche addensamento più consistente al mattino su Campania e restanti ettori tirrenici peninsulari. Dalla tarda mattina/metà giornata sviluppo di nubi a evoluzione diurna che daranno luogo a rovesci o temporali pomeridiani nelle zone interne, sui rilievi appenninici e della Sicilia orientale.

Temperature: minime in lieve aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria e stazionarie sulle rimanenti regioni; massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Valle d'Aosta, sud Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in lieve calo su Molise, Puglia meridionale e Basilicata.

Le previsioni per venerdì 24 maggio 2019

Nord: nubi compatte su aree prealpine, pianura centrale e aree confinali del Piemonte con rovesci sparsi e qualche temporale in successiva estensione dapprima alle aree appenniniche dell'Emilia-Romagna e poi, occasionalmente, anche alla Valpadana. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità tra tardo pomeriggio e serata. Poco nuvoloso altrove con qualche annuvolamento più consistente nel corso del pomeriggio.

Centro e Sardegna: generalmente sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di nubi a evoluzione pomeridiana associate a rovesci e temporali sparsi sui rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: temporanea estesa nuvolosità bassa sulle aree tirreniche al mattino e prevalenza di cielo sereno altrove. Nubi in aumento nelle ore pomeridiane con qualche occasionale piovasco sulle zone interne.

Temperature: minime in lieve aumento su aree prealpine, Sardegna, Lazio settentrionale e Umbria, stazionarie sul resto della penisola. Massime in aumento su Emilia-Romagna e regioni centrali e meridionali, senza variazioni di rilievo altrove.

