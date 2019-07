Il termometro tocca i 40 gradi, picco del caldo: il meteo del 23 e 24 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 23 luglio 2019 sull'Italia

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso tranne nubi alte e sottili che veleranno parzialmente il cielo. Durante la giornata formazione di addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, specie nelle ore centrali della giornata, con qualche probabilità di deboli rovesci sulle aree alpine. In serata generale miglioramento.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo, salvo il rapido passaggio di locali velature; qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi montuosi.

Sud e Sicilia: isolati addensamenti cumuliformi sulle regioni tirreniche, con possibilità di locali rovesci sulle relative aree montuose nelle ore centrali della giornata; cielo sereno sul restante meridione.

Temperature: minime in rialzo su Piemonte e regioni tirreniche, più sensibile su Liguria, Toscana e Lazio, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al nord, su Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, in diminuzione su Molise, Basilicata e Puglia centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: da deboli a moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centromeridionali; generalmente deboli occidentali sulle regioni tirreniche peninsulari; deboli variabili sul resto del paese.

Mari: da poco mossi a mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio; generalmente calmi mar Ligure ed Adriatico settentrionale; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni per mercoledì 24 luglio 2019

Nord: sulla catena alpina sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore più calde con possibili occasionali rovesci e temporali. Altrove tempo stabile e soleggiato con al più transito di innocue velature.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite a partire dalle ore pomeridiane. Bel tempo sul resto del centro cielo sereno.

Sud e Sicilia: cielo sereno salvo annuvolamenti ad evoluzione diurna attesi a ridosso dei rilievi tra bassa Calabria e Sicilia orientale, con qualche locale, ma debolissimo rovescio pomeridiano associato.

Temperature: minime in rialzo su arco alpino, Appennino emiliano, nord Sardegna e Toscana centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Sardegna settentrionale, Toscana orientale, nord Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, rilievi campani e sulla Puglia settentrionale; pressoché stazionarie altrove.

Venti: deboli settentrionali sulle aree ioniche e variabili sul resto del paese, con prevalenza del regime di brezza lungo le relative zone costiere.

Mari: mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio; poco mossi canale di Sardegna, basso Tirreno, stretto di Sicilia e medio Adriatico;quasi calmi i restanti mari.

