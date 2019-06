Finita la pioggia torna il caldo: il meteo del 23 e 24 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per domenica 23 giugno 2019 in Italia.

Nord: residui annuvolamenti su coste ed immediato entroterra adriatico con piovaschi isolati in rapida attenuazione; nel corso della mattinata graduale intensificazione delle nubi a ridosso delle aree montuose fra Lombardia e triveneto e sulle aree appenniniche emiliane romagnole con rovesci sparsi ed isolati temporali soprattutto sulle aree alpine e prealpine ma in diradamento serale; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree con qualche temporaneo annuvolamento pomeridiano sui rilievi.

Centro e Sardegna: annuvolamenti sparsi fra appennino toscano, Umbria, Marche e Abruzzo con la possibilità di deboli piogge residue in miglioramento mattutino salvo sulle aree interne abruzzesi dove nel pomeriggio si potrà ancora avere qualche rovescio; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del centro e sulla Sardegna con addensamenti temporanei sulle aree interne.

Sud e Sicilia: cielo sereno o al poco nuvoloso per nubi medio alte poco significative; addensamenti sparsi si formeranno sui rilievi appenninici in tarda mattinata, quelli più compatti interesseranno il molise con possibili brevi piovaschi in attenuazione serale.

Temperature: minime in flessione su rilievi alpini, appennino emiliano-romagnolo, Romagna, regioni centrali, Molise e Puglia garganica; stazionarie sul resto del nord, Campania centro settentrionale e Sicilia centro occidentale; in lieve rialzo sul rimanente meridione; massime in deciso aumento su aree alpine e Umbria settentrionale, più lieve su Sardegna centro occidentale, Toscana, Marche, nord Lazio, Calabria ionica e Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo su Emilia-romagna centro orientale,restante territorio laziale, Basilicata orientale e sulla Sicilia meridionale; in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: moderati meridionali al centro-sud e da nordovest sulla Sardegna; deboli variabili al nord con qualche rinforzo orientale sul golfo di Trieste.

Mari: mossi, localmente molto mossi i bacini centro meridionali con moto ondoso in attenuazione; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni per lunedì 24 giugno 2019.

Nord: deboli annuvolamenti ad evoluzione diurna sulle aree alpine con qualche locale debole rovescio tra tarda mattinata e pomeriggio atteso a ridosso dei rilievi del triveneto; cielo pressoché sereno altrove.

Centro e Sardegna: qualche addensamento nelle ore centrali della giornata sulle aree appenniniche comprese tra Abruzzo e basso Lazio accompagnato da isolati piovaschi pomeridiani, in successivo assorbimento; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia: un po' di nubi cumuliformi in sviluppo durante la giornata sui rilievi appenninici con qualche sporadico rovescio associato, in veloce riduzione dalle ore serali; soleggiato altrove con nuvolosità scarsa o del tutto assente.

Temperature: minime in rialzo sulle regioni alpine, rilievi emiliani, Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio; in flessione al sud peninsulare; senza variazioni di rilievo altrove; massime senza variazioni di rilievo su Marche, Abruzzo e Campania; in generale aumento sulle restanti regioni centrali e su quelle settentrionali.

Venti: deboli variabili al nord e dai quadranti settentrionali al centro-sud con locali rinforzi su coste abruzzesi, molisane e sulla Puglia.

Mari: da mossi a localmente molto mosso al largo canale di Sardegna e Ionio; mosso Adriatico centro meridionale; poco mossi gli altri mari, mosso al largo il mar di Sardegna.

