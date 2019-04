Piogge e tempo instabile: il meteo del 23 e 24 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per martedì 23 aprile 2019 in Italia

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, in particolar modo inizialmente su Pianura padano veneta, Liguria e aree alpine occidentali del Piemonte, successivamente, nel pomeriggio, anche sulle aree settentrionali di quest'ultima regione, della Lombardia, del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia; localmente le precipitazioni risulteranno anche intense e a carattere di rovescio o temporale e in serata tenderanno a localizzarsi a ridosso delle aree montuose.

Centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari e Umbria con rovesci sparsi ed isolati temporali, localmente più consistenti a ridosso delle Alpi apuane; nubi in aumento anche sulle regioni adriatiche ma con precipitazioni più deboli e meno estese. In serata tendenza a generale miglioramento salvo residui addensamenti e locali rovesci sulla Toscana.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia con qualche annuvolamento residuo ancora in mattinata sulle aree orientali dell'Isola e che si formerà sulle aree interne nel corso delle ore centrali della giornata. Residua instabilità con nuvolosità irregolare e qualche rovescio sulle aree più interne delle regioni peninsulari in attenuazione pomeridiana.

Temperature: minime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lazio, e Sicilia occidentale; in lieve aumento altrove; massime in sensibile diminuzione al Nord, Sardegna, Toscana e Lazio settentrionale; in aumento altrove, più marcato su Sicilia e Calabria.

Venti: forti di scirocco con raffiche di burrasca sulla Puglia; da moderati a localmente forti dai quadranti meridionali sul resto del Centro-Sud; moderati orientali sulla Pianura padano veneta; da moderati a localmente forti nord orientali sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Nord; tutti comunque in attenuazione soprattutto nel corso della seconda parte della giornata.

Mari: da agitato a localmente molto agitato lo Ionio; da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna e l'Adriatico ma con moto ondoso in attenuazione pomeridiana; molto mossi i restanti mari tendente a mosso il Tirreno.

Le previsioni di mercoledì 24 aprile 2019

Nord: giornata ancora all'insegna della nuvolosità diffusa con precipitazioni associate un po' ovunque, ma meno consistenti in Pianura padano veneta, in particolare Emilia-Romagna dove non mancheranno parziali schiarite. In serata nuova intensificazione delle precipitazioni su alto Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia settentrionale.

Centro e Sardegna: velature in transito su tutte le regioni e qualche addensamento nuvoloso più consistente su alta Toscana dove saranno ancora possibili dei rovesci nel corso della mattinata e sardegna nel corso del pomeriggio con qualche debole rovescio.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree appenniniche.

Temperature: minime in aumento al Sud e regioni adriatiche centrali; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in generale marcato aumento.

Venti: debole variabile al Nord; deboli meridionali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree ioniche.

Mari: da mossi a molto mossi Adriatico, mar e canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato a largo lo Ionio; mossi gli altri mari.

