Caldo fino a 40 gradi: il meteo del 22 e 23 luglio

Le previsioni per lunedì 22 luglio 2019 in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: sereno o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi; nel corso della giornata nuvolosità in aumento a ridosso delle aree alpine-prealpine e appenniniche dove non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani, in dissolvimento serale.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con parziali velature per nubi alte e sottili; nubi a evoluzione diurna in sviluppo sui rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulle coste calabre tirreniche.

Temperature: minime senza apprezzabili variazioni; massime in lieve ulteriore aumento specie su Nordest, Liguria e centrali tirreniche.

Ecco le previsioni per martedì 23 luglio 2019

Nord: nubi alte e sottili che veleranno il cielo. Formazione di addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da occasionali rovesci.

Centro e Sardegna: bella giornata, salvo il passaggio di locali velature.

Sud e Sicilia: locali addensamenti cumuliformi sulle regioni tirreniche, con locali rovesci sulle relative aree montuose nelle ore centrali della giornata; cielo sereno sul restante Sud, con al più transito di velature.

Temperature: minime in rialzo su Piemonte e regioni tirreniche, più sensibile su Liguria, Toscana e Lazio, stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento al Nord, su Toscana, Campania e Sicilia, in diminuzione su Molise, Basilicata e Puglia centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.

