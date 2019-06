Piogge e temporali, poi torna il sole: il meteo del 22 e 23 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per sabato 22 giugno 2019 in Italia.

Nord: all'inizio cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali diffusi tranne che su Liguria ed Emilia-Romagna poi, dalla tarda mattinata, verranno coinvolte anche queste ultime due regioni. I fenomeni potranno risultare di forte intensità su Valle d'Aosta,nord Piemonte, Alpi lombarde e, localmente, sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Graduale rasserenamento, dalle prime ore della sera, sulle regioni occidentali e sull'ovest Emilia-Romagna mentre ancora residue precipitazioni insisteranno sul triveneto e sul settore orientale dell'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: molte nubi sull'isola con qualche occasionale temporale nottetempo e al primo mattino, cui seguiranno ampi rasserenamenti. Sulle regioni peninsulari nuvolosità estesa con rovesci sparsi e qualche isolato temporale in mattinata e nel pomeriggio. Dalla sera invece migliora decisamente ad eccezione delle Marche dove sono ancora attese deboli precipitazioni.

Sud e Sicilia: velature estese e temporaneamente anche compatte. Nubi più consistenti si presenteranno in mattinata su Molise e nord Campania, nel pomeriggio invece lungo la dorsale appenninica e potranno generare qualche isolato rovescio.

Temperature: minime in lieve flessione lungo le coste occidentali della Sardegna e al Nord, eccezion fatta per la Liguria dove non subiranno variazioni cosi' come sulle regioni centrali; in rialzo al meridione, più deciso su Sicilia e Calabria. Massime in calo deciso al nord e al centro;stazionarie o in lieve aumento sulle restanti regioni.

Venti: deboli,localmente moderati meridionali con colpi di vento nelle aree temporalesche; tenderanno a ruotare da nord-ovest in serata, su Sardegna e regionitirreniche.

Mari: mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia. Quasi calmi o poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sull'Adriatico settentrionale.

Le previsioni per domenica 23 giugno 2019

Nord: nubi cumuliformi in intensificazione sui rilievi alpini e appenninici con deboli rovesci e qualche occasionale temporale associato atteso tra tarda mattinata e pomeriggio, specie sulle aree montuose del triveneto. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord, a parte residui fenomeni che nelle prime ore della mattinata potranno interessare la Romagna.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche con qualche debole rovescio, ma in deciso miglioramento dal tardo pomeriggio; bel tempo altrove.

Sud e Sicilia: qualche addensamento sulla dorsale appenninica con isolati piovaschi, in assorbimento da fine giornata; ampio soleggiamento con transito di innocue velature mattutine sul restante meridione.

Temperature: minime in flessione sui rilievi alpini, appennino emiliano-romagnolo, Romagna, regioni centrali, Molise e Puglia garganica; stazionarie sul resto del nord, Campania centrosettentrionale e sulla Sicilia centroccidentale; in lieve rialzo sul rimanente meridione; massime in deciso aumento sulle regioni alpine ed Umbria settentrionale, più contenuto su Sardegna centroccidentale, Toscana, Marche, nord Lazio, Calabria ionica e Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo su Emilia-Romagna centrorientale, restante territorio laziale, Basilicata orientale e sulla Sicilia meridionale; in diminuzione sul resto del Paese.

: deboli variabili al nord e dai quadranti occidentali al centro-sud, con locali rinforzi sulle aree appenniniche centromeridionali.

Mari: poco mossi Mar Ligure, alto Tirreno, Adriatico settentrionale e basso Ionio, quest'ultimo con tendenza a divenire mosso dal pomeriggio; mossi i restanti mari con moto ondoso in attenuazione su mar di Sardegna, Tirreno occidentale e sull'Adriatico centrale sotto-costa.

