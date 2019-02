L'inverno sta tornando: il meteo del 22 e 23 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per venerdì 22 febbraio 2019

Nord: nuvolosità irregolare anche intensa sul settore alpino/prealpino centro-orientale con locali precipitazioni sulle aree più settentrionali di Lombardia, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nevose oltre 1500 metri e in miglioramento nel pomeriggio. Prevalenti schiarite sul resto del Nord ma con foschie dense e banchi di nebbia lungo i litorali adriatici e sulla Pianura padana al mattino, in successivo graduale e definitivo diradamento.

Centro e Sardegna: nuvolosità anche estesa fino metà mattina su Toscana, Umbria e Sardegna, in graduale diradamento da Nord e con cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio; prevalenti schiarite sul resto del Centro ma con nubi in aumento su Marche e Abruzzo con precipitazioni dal pomeriggio sull'Abruzzo. Nella notte e al primo mattino foschie anche dense e locali nebbie in banchi nelle valli interne e sulle zone pianeggianti, specie litorali adriatici.

Sud e Sicilia: su Sicilia e Calabria nuvolosità irregolare anche intensa con locali deboli piogge in intensificazione nel tardo pomeriggio/sera con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale; poche nubi inizialmente sul resto del Sud ma con nubi basse associate a foschie anche dense e occasionali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne al primo mattino. Copertura nuvolosa in generale aumento dalla tarda mattina e locali precipitazioni pomeridiane su Molise e Puglia che diverranno sparse in serata e anche a carattere di rovescio o temporale, estendendosi anche a Basilicata orientale e Appennino campano.

Temperature: minime in aumento su Alpi e Prealpi e su Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche e Abruzzo; massime in aumento al Nord a eccezione di Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dove saranno stazionarie come sul resto d'Italia.

Le previsioni per sabato 23 febbraio 2019

Nord: al mattino nubi basse e compatte sulle aree centroccidentali, senza fenomeni di rilievo associati; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale dissolvimento delle nubi compatte, con in serata ancora locali addensamenti sul Piemonte occidentale e aree alpine della Lombardia e cielo sereno sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sull'Abruzzo con deboli nevicate a bassa quota; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove.

Sud e Sicilia: condizioni di maltempo un po' ovunque con fenomeni deboli ma in intensificazione pomeridiana, più decisa su Calabria e Sicilia, che risulteranno in prevalenza nevosi già a quote pianeggianti.

Temperature: minime in flessione su regioni centrali adriatiche e Nord-Est, in aumento su Liguria e due isole maggiori, senza variazioni di rilievo altrove; massime in forte diminuzione su quasi tutto il territorio, stazionarie solo su Trentino-Alto Adige.

