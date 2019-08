Italia divisa: piogge al Nord, bello al Sud. Il meteo del 22 e 23 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 22 agosto 2019 in Italia.

Nord: nuvoloso ovunque con temporali sparsi, localmente forti e associati a colpi di vento, su Piemonte, Lombardia e sul settore centro-orientale dell'Emilia-Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni si faranno più isolati ma tenderanno a interessare anche la restante porzione dell'Emilia-Romagna e il Triveneto. Qualche timida schiarita è attesa, per fine giornata, su Valle d'Aosta e Piemonte.

Centro e Sardegna: nubi in aumento su Toscana, Umbria e Marche con temporali attesi, dal primo pomeriggio, sulle zone interne e le aree montuose della Toscana, sull'Umbria e sui rilievi marchigiani, fenomeni che potranno risultare localmente di forte intensità ma tenderanno a esaurirsi in serata quando si assisterà anche a parziali aperture. Sereno o velato sul resto del Centro con nubi in progressiva intensificazione, dalla secoda metà della mattinata, sulla Sardegna e sulle aree appenniniche, dove si manifesteranno temporali sparsi. I fenomeni cesseranno in serata su Lazio e Abruzzo, mentre continueranno a insistere sull'isola.

Sud e Sicilia: bel tempo ovunque a parte qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi, sia peninsulari che dell'isola, che potrà dar luogo a locali rovesci.

Temperature: massime in rialzo sulla Sicilia; in calo su Molise, Puglia e al Centro-Nord, eccezion fatta per Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, dove saranno invariate, così come sul resto del meridione.

Le previsioni per venerdì 23 agosto 2019.

Nord: molte nubi ovunque con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; dalla seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti. Dalla serata attenuazione delle precipitazioni su Valle d'Aosta e rilievi piemontesi.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa, anche compatta su regioni tirreniche, Umbria e Abruzzo, dove sarà associata a piogge e temporali sparsi, più frequenti sulle relative aree appenniniche. Dalla serata generale miglioramento, eccezion fatta per locali rovesci che si attarderanno durante le ore notturne nelle zone interne peninsulari.

Sud e Sicilia: annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi e nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati locali, deboli rovesci o temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche.

Temperature: minime in diminuzione su Emilia-Romagna, Sardegna centrosettentrionale, Toscana e nord Umbria; in lieve aumento sul Friuli-Venezia Giulia e lungo le coste tirreniche centromeridionali; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo su Liguria orientale, Val padana, regioni centrali, Molise, rilievi campani, nord Puglia e Basilicata; stazionarie sul resto del paese.

