Inizia la primavera! Sole al Centro Nord e qualche pioggi al Sud: il meteo del 21 e 22 marzo

Le previsioni del servizio meteorologioco dell'aeronautica militare per giovedì 21 marzo 2019 in Italia.

Nord: tempo stabile e soleggiato.

Centro e Sardegna: nuvoloso sulla Sardegna con rovesci sul versante meridionale e quello orientale, che tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Sereno sulle altre regioni a parte qualche residuo addensamento mattutino su Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare al Sud peninsulare con isolati piovaschi; migliora gradualmente dalla tarda mattinata tranne che sulla Calabria dove sono attese ancora deboli precipitazioni. Molte nubi invece sulla Sicilia associate a rovesci sparsi e qualche isolato temporale, più probabili sul settore orientale.

Temperature: massime stazionarie su Pianura padana e Sicilia meridionale; in netto rialzo sul resto della penisola.

Le previsioni per venerdì 22 marzo 2019.

Nord: condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cielo in prevalenza sereno o velato.

Centro e Sardegna: molte nubi al mattino sulla Sardegna con deboli rovesci e qualche occasionale temporale sulle aree meridionali e localmente su quelle orientali; bel tempo sulle restanti regioni, a parte un po' di nubi alte e sottili attese per fine giornata.

Sud e Sicilia: estesa nuvolosità di tipo cumuliforme sulla Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature: minime in lieve flessione sulle coste romagnole e sulla porzione più occidentale della Sicilia; in rialzo sul resto del Nord e sulle regioni centrali tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione sulla Sicilia occidentale; stazionarie su bassa Sardegna, restante territorio siciliano e sulle coste centromeridionali adriatiche; in aumento sul resto del Paese.

