Il termometro sale fino a 35°: il meteo del 21 e 22 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 21 agosto 2019 in Italia.

Nord: molte nubi sulle regioni alpine, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione ma con nubi in aumento e rovesci sparsi nel pomeriggio sui settori appennninici, specie dell'Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità più probabili sui rilievi toscani e abruzzesi; tempo stabile e soleggiato altrove.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo a locali rovesci pomeridiani.

Temperature: minime in flessione sulle aree alpine, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in diminuzione su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte centrosettentrionale, Liguria, Calabria e su Sardegna e Sicilia centromeridionali; stazionarie altrove.

Venti: moderati orientali su Val Padana, coste settentrionali adriatiche e Marche; deboli variabili sul rimanente settentrione ed a regime di brezza sul restante centro-sud.

Mari: da mossi a molto mossi al largo il mare e canale di Sardegna; a poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il mar Ligure e lo Ionio a largo; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per giovedì 22 agosto 2019.

Nord: al mattino ancora molte nubi al nord-ovest e sui rilievi montuosi, con rovesci e temporali sparsi. Sul resto del nord nuvolosità alta e stratiforme. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle aree pianeggianti del nord-ovest e sui rilievi emiliani. Generale attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di annuvolamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica e sulla Sardegna settentrionale con associati rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali della giornata. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sulle regioni peninsulari mentre peggiora sul resto dell'isola.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sui rilievi durante le ore più calde.

Temperature: minime in aumento su Trentino-Alto Adige, Toscana e Sicilia, in calo sul resto del nord e sulle regioni adriatiche del centro-sud, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Pianura Padana, regioni adriatiche centromeridionali, Toscana ed Umbria, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: moderati settentrionali al nord, con rotazione da est sulla pianura padano-veneta; da deboli a moderati da nord-est sulle regioni centrali e meridionali adriatiche; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure e l'alto Adriatico; da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna; poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

