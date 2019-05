Ancora piogge e tempo instabile: il meteo del 20 e 21 maggio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 20 maggio 2019 sull'Italia:

Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse localmente temporalesche sulla Liguria e fascia prealpina centro-orientale, in intensificazione ed estensione alle restanti regioni orientali e Lombardia; dal pomeriggio tendenza ad attenuazione delle precipitazioni sulla Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con parziali schiarite.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulla Sardegna con rovesci ed isolati temporali che dal versante occidentale si estenderanno a tutta la regione, con tendenza ad attenuazione nel corso del pomeriggio ad iniziare dal settore meridionale; parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio con isolati rovesci che si intensificheranno nel corso del mattino divenendo anche a carattere temporalesco; graduale attenuazione nel pomeriggio con fenomeni che insisteranno solo sul Lazio meridionale; poco nuvoloso su marche ed abruzzo con annuvolamenti in intensificazione, associati locali rovesci nel corso della giornata, in attenuazione serale con ampie schiarite.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e Sicilia con piogge che si attenueranno sull'isola mentre si intensificheranno sul versante tirrenico divenendo anche temporalesche insistendo maggiormente fino a fine giornata sulla Campania e Basilicata tirrenica; durante le ore centrale i fenomeni si estenderanno localmente anche al Molise, Puglia e Basilicata, in successiva attenuazione.

Temperature: minime in lieve diminuzione più decisa sulle regioni centrali; massime in aumento sul Piemonte e Val d'Aosta, stazionarie altrove.

Venti: moderati sudoccidentali con locali rinforzi, in rotazione a nordovest e a rinforzare sulla Sardegna.

Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; mossi o molto mossi i bacini ad ovest della penisola e localmente l'Adriatico centrale; mossi i restanti mari.

Le previsioni per martedì 21 maggio 2019:

Nord: addensamenti compatti su triveneto, Liguria e rilievi emiliani con piogge sparse in particolare su friuli Venezia Giulia e levante ligure al mattino e nel corso del pomeriggio anche su gran parte delle aree prealpine. Generalmente velato sulle altre aree.

Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti con piogge sparse su regioni tirreniche peninsulari ed Umbria; cielo poco nuvoloso sul resto del centro. Nel pomeriggio diradamento della nuvolosità sulle aree costiere tirreniche peninsulari e persistenza di qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi.

Sud e Sicilia: nubi localmente consistenti nel corso della mattinata su Campania e settore tirrenici di Basilicata e Calabria con associati locali piovaschi. Prevalenza di bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni centrali, Campania e Molise; in lieve calo sulla Sicilia e generalmente stazionarie altrove; massime in rialzo su tutto il paese, ed in modo più sensibile sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.

Venti: deboli settentrionali al nord tendenti a disporsi dai quadranti occidentali sulla pianura; da deboli a moderati occidentali sul resto del paese con rinforzi su Sardegna e dorsale appenninica.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione su Adriatico e Ionio.

