Torna il caldo intenso: il meteo del 20 e 21 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 20 giugno 2019 sull'Italia.

Nord: addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Cielo in genere poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione ma con maggiori addensamenti nuvolosi sulle aree pianeggianti più prossime alla fascia pre-alpina e soprattutto su Veneto e Friuli Venezia Giulia non si escludono isolati temporali nel pomeriggio o durante la sera.

Centro e Sardegna: cielo in genere sereno o poco nuvoloso su tutto il centro con locali e temporanee velature.

Sud e Sicilia: condizioni stabili sul settore con un cielo in genere sgombro da nubi al mattino e la sera, mentre locali addensamenti cumuliformi potranno manifestarsi nel pomeriggio soprattutto lungo l'area appenninica. Scarsa possibilità di brevi precipitazioni pomeridiane su Appennino calabro.

Temperature: minime stazionarie; massime stazionarie al Centro Sud, in lieve calo al Nord.

Venti: generalmente deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi o quasi calmi tutti i bacini.

Le previsioni per venerdì 21 giugno 2019

Nord: addensamenti compatti al primo mattino su Piemonte e Valle d'Aosta, con rovesci o temporali sparsi, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche al resto dell'area alpina e prealpina; estese velature sul resto del Settentrione. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità cumuliforme e dei fenomeni anche alla restante parte di Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna: bel tempo, salvo il transito di nubi alte e sottili.

Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il Meridione.

Temperature: minime in aumento su isole maggiori, Calabria, Basilicata tirrenica e Campania meridionale più sensibile su Sicilia tirrenica; generalmente stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al Centro-Sud e sulla Liguria, in diminuzione sul Piemonte occidentale, stazionarie sul resto del paese.

Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti dal tardo mattino a disporsi dai quadranti meridionali al Centro-Sud.

Mari: da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna e il Tirreno occidentale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

