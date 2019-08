Quinta ondata di caldo: le previsioni del 20 e 21 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 20 agosto 2019 sull'Italia.

Nord: molto nuvoloso sui rilievi alpini e prealpini con associati rovesci temporaleschi che risulteranno più frequenti lungo le aree di confine e, localmente intensi, tra alto Piemonte e Lombardia; sulle restanti zone cielo sereno o parzialmente nuvoloso per annuvolamenti irregolari sulla Liguria.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato con annuvolamenti in sviluppo sulle zone appenniniche abruzzesi.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sulle aree montuose appenniniche.

Temperature: minime stazioanrie; massime in lieve locale aumento su Toscana, Umbria e Lazio.

Le previsioni per mercoledì 21 agosto 2019.

Nord: molte nubi sulle regioni alpine, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità; tempo stabile e soleggiato altrove.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani.

Temperature: minime in flessione sulle aree alpine; in lieve rialzo su Liguria, Sardegna orientale e Toscana; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in diminuzione su triveneto, Emilia-Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi; in aumento su Valle D'Aosta, piemonte centrosettentrionale, Liguria, Calabria e su Sardegna e Sicilia centromeridionali; stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata