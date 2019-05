Tempo instabile e perturbazioni in vista: il meteo del 1 e 2 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 1 maggio 2019 in Italia.

Nord: al mattino annuvolamenti su Emilia Romagna, Piemonte e Liguria sulle restanti zone cielo generalmente poco nuvoloso. Nel corso del giorno aumento della nuvolosità, con nubi più compatte sui rilievi appenninici dove saranno possibili isolati rovesci. Nubi che si diradano su tutti settori in serata.

Centro e Sardegna: al mattino cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Nel pomeriggio soprattutto nelle zone interne e sui rilievi appenninici saranno possibili precipitazioni sparse e isolati temporali, ma i fenomeni tendono a terminare poi nelle ore serali. Sulle zone costiere scarsa possibilità di precipitazioni. Dalla sera ampie schiarite su tutto il settore.

Sud e Sicilia: sulla parte orientale della Sicilia e i settori meridionali della Calabria generalmente nuvoloso con qualche isolata precipitazione tra mattinata e ore pomeridiane sull'isola e sui rilievi calabresi, ma dalla sera nubi che si dissipano. Sul restante meridione al mattino poche nubi, ma nuvolosità in rapido aumento nel corso del giorno, con annuvolamenti più consistenti nelle zone interne dove saranno possibili, nel pomeriggio, precipitazioni sparse e locali temporali, più scarsa la possibilità di fenomeni sulle aree costiere. Dalla sera precipitazioni che terminano e cielo che torna a essere generalmente poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sui rilievi alpini centrorientali, Sardegna e settori tirrenici delle regioni meridionali; in rialzo altrove. Massime in lieve aumento sulle aree pianeggianti di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, nonché su Triveneto, Marche e Puglia garganica; stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni per giovedì 2 maggio 2019.

Nord: al primo mattino ampi spazi di sereno un po' ovunque; seguirà una graduale intensificazione della copertura nuvolosa sul settore occidentale e sulla restante catena alpina e prealpina con rovesci e temporali attesi tra tarda mattinata e pomeriggio e che tenderanno ad attenuarsi solo parzialmente nelle ore serali; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi confinali oltre i 1700-1800 metri. Nuvolosità diffusa, ma poco consistente dalle ore pomeridiane sul restante settentrione, senza fenomeni associati.

Centro e Sardegna: poche nubi sulle regioni centrali, a eccezione di addensamenti cumuliformi sulle zone montuose tra Lazio centromeridionale e Abruzzo durante le ore più calde, con possibili isolati rovesci. Dalla sera attesi annuvolamenti più consistenti sul settore settentrionale dell'isola e sulla dorsale appenninica che potranno dar luogo a occasionali piovaschi sui rilievi toscani.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con al più annuvolamenti sparsi dalla tarda mattinata sulle zone interne del Molise, lungo le aree tirreniche peninsulari e sulla Puglia centromeridionale con isolati rovesci specie sulle zone montuose; generale attenuazione serale dei fenomeni.

Temperature: minime in lieve flessione su Emilia-Romagna centrorientale, alta Toscana e Sicilia orientale; in tenue rialzo su Sardegna, basso Lazio, Campania e Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in leggera diminuzione su Piemonte centrorientale, Liguria e pianura friulana; in aumento su area centrorientale emiliano-romagnola, entroterra toscano e rimanente Centro-Sud; pressoché stazionarie sul resto del paese.

