Prevale il sole, ma al Nord arriva un po' d'instabilità: il meteo del 1 e 2 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 1 luglio 2019 in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma rapido aumento di nuvolosità su zone alpine e prealpine associata a precipitazioni temporalesche sparse. Nel pomeriggio gli addensamenti nuvolosi interesseranno anche il nord-ovest e le aree appenniniche e in serata si intensificheranno temporaneamente sulla pianura lombarda con locali rovesci, mentre spesse velature transiteranno sulle rimanenti zone del settentrione

Centro e in Sardegna: il cielo si presentera' generalmente sereno e sgombro da nubi significative.

Sud e in Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato con temporanei addensamenti nuvolosi nel pomeriggio sui rilievi di calabria e sicilia associati a possibili deboli rovesci.

Temperature: minime in lieve calo su Sardegna; stazionarie o al piu' in lieve aumento sul resto della penisola. Massime in calo su Valle d'Aosta e Sardegna; stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, veneto centrosettentrionale e Lazio meridionale; in aumento altrove, più marcato sulla restante pianura padana.

Venti: deboli variabili al nord con rinforzi sulle aree alpine, tendenti a disporsi da sud su Liguria, basso Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed Emilia dal pomeriggio; deboli variabili sul resto della penisola, a regime di brezza lungo le coste.

Mari: mossi il canale di Sardegna e lo Ionio meridionale; generalmente poco mossi gli altri mari.

Le previsioni per martedì 2 luglio 2019.

Nord: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, seguirà un rapido aumento della copertura nuvolosa su alpi, prealpi ed appennino con rovesci e temporali sparsi. Isolati temporali interesseranno anche la pianura padana occidentale e l'alta pianura veneta con possibilità di grandinate. Altrove transito di nubi poco significative.

Centro e Sardegna: prevalenza di ampie zone di sereno, ad eccezione di locali annuvolamenti sull'Appennino con isolati rovesci nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata locali annuvolamenti più consistenti sui rilievi di Sicilia, Calabria e Basilicata con possibili rovesci.

Temperature: minime in calo su Alpi, Piemonte e Liguria restanti, Appennino toscano, lungo le coste della Toscana e sulla Sardegna nordoccidentale; senza variazioni di rilievo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto centrale, Umbria, Lazio, restante Sardegna e Sicilia occidentale; in aumento altrove. Massime stazionarie su Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionali e sulla Sardegna; in lieve diminuzione sul resto del nord; in rialzo sul resto del paese.

Venti: deboli da nord sulle Alpi con locali rinforzi; deboli da ovest sul restante nord in rotazione da sud dal pomeriggio su basso Piemonte e Liguria e da est sulla restante pianura padana, generale rinforzo pomeridiano dei venti; deboli variabili sul resto del paese, a regime di brezza lungo le coste.

Mari: generalmente poco mossi tutti i bacini.

