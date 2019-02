Tempo stabile su tutta la penisola: il meteo del 19 e 20 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata del 19 febbraio 2019 in Italia.

Nord: tempo soleggiato un po' ovunque ad eccezione di Liguria, pianura veneta e coste friulane dove saranno presenti nubi basse e stratiformi; foschie dense e nebbie in banchi al primo mattino e dalla serata sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti al mattino su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna orientale, con possibili formazioni di foschie dense sulle aree pianeggiati, ma in rapido dissolvimento già dalla mattinata. Sole e cielo sereno sulle altre zone.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso; durante la mattinata nubi basse sulla Campania e Sicilia occidentale. Nelle prime ore del mattino possibili locali foschie, anche dense sulle zone di pianura della Campania e Puglia.

Temperature: massime in diminuzione al nord e su Marche ed Umbria; senza variazioni di rilievo sulle altre zone; minime in lieve calo su aree alpine, appenniniche e Liguria di levante; stazionarie sul resto della penisola.

Venti: deboli sudorientali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: localmente mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e tirreno meridionale ovest; quasi calmo l'Adriatico; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per il 20 febbraio 2019.

Nord: addensamenti compatti sul levante ligure, con al più qualche isolato debole piovasco; addensamenti bassi e stratificati, con nebbie fitte associate in pianura padano-veneta in temporaneo diradamento pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna: locali addensamenti bassi e stratificati lungo le aree costiere, accompagnate da foschie dense, al priom mattino e dopo il tramonto; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: cielo da poco a parzialmente nuvoloso, senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature: minime in lieve diminuzione su Alpi, Prealpi e aree appenniniche, in aumento in Pianura padana e sulle due isole maggiori, stazionarie altrove; massime in diminuzione su pianure del Piemonte, regioni centromeridionali adriatiche e sulle aree appenniniche settentrionali, stazionarie in Pianura padana, in aumento altrove.

