Temporali al Nord, sole e caldo al Centro-Sud: il meteo del 19 e 20 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 19 agosto 2019 sull'Italia

Nord: nubi in progressivo aumento nel corso del giorno su Alpi e prealpi, con precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio sino alle ore notturne; sulle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, mentre velature in aumento nel pomeriggio soprattutto sulle aree più prossime ai rilievi alpini.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata.

Sud e Sicilia: cielo sereno quasi ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia-Romagna, alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese.

Venti: deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle alpi.

Mari: mosso, localmente molto mosso al largo il canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

Le previsioni per martedì 20 agosto 2019

Nord: condizioni di maltempo sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni a prevalente carattere temporalesco o di rovescio, in intensificazione serale sui rilievi settentrionali di Piemonte e Lombardia, dove assumeranno localmente anche carattere di forte intensità. Altrove cielo generalmente sereno a parte velature su settore pedemontano e Pianura padana settentrionale.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato.

Sud e Sicilia: cielo limpido e terso a parte qualche isolato innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi maggiori.

Temperature: minime in lieve aumento su triveneto, regioni tirreniche, Marche, rilievi abruzzesi e Salento; stazionarie altrove; massime in rialzo su Lombardia settentrionale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria e nord Campania; in diminuzione su Valle d'aosta e Piemonte; senza variazioni sulle altre zone.

Venti: deboli variabili a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi serali sulle aree alpine di Piemonte settentrionale e Lombardia.

Mari: da mosso a molto mosso il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il Tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti bacini.

