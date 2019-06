Sole e caldo, ma senza esagerare: il meteo del 18 e 19 giugno

Le previsioni dell'Aeronautica militare sull'Italia per martedì 18 giugno 2019.

Nord: addensamenti sparsi insisteranno su piemonte, alpi lombarde e trentino con associato qualche isolato rovescio mentre iniziali condizioni di bel tempo interesseranno il resto del settentrione; dalla tarda mattinata formazione ed intensificazione delle nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi alpini, prelpini ed appenninici, accompagnati da rovesci o temporali sparsi in attenuazione serale salvo qualche residuo rovescio sui rilievi centro occidentali.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso con formazione di nubi cumuliformi nel corso della mattinata sulla dorsale appenninica e aree interne anche della Sardegna, accompagnati, fra tarda mattinata e pomeriggio-sera, da rovesci e temporali sparsi, in particolare fra Lazio e Abruzzo; nel corso della serata attenuazione di nubi e fenomeni.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento mattutino fra Sicilia e Calabria; nel corso della mattinata formazione di locali addensamenti cumuliformi, accompagnati da rovesci e temporali sparsi fra le ore centrali ed il pomeriggio, soprattutto sulle aree interne peninsulari; qualche isolato piovasco si potra' avere anche nelle aree interne della Sicilia e sul Salento; attenuazione di nubi e fenomeni dalla serata.

Temperature: minime in lieve flessione sulle regioni adriatiche, Calabria ionica e Sicilia orientale; in leggero rialzo al nord-ovest, rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Toscana centro occidentale, coste laziali, Campania ed aree tirreniche calabresi; Stazionarie altrove; massime in aumento su val d'aosta, Piemonte orientale, Lombardia, Alto-Adige, Emilia-Romagna, Sardegna, aree centrosettentrionali di Toscana, Umbria e Marche; in lieve diminuzione su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti: deboli variabili al nord con qualche iniziale rinforzo sul golfo di Trieste; deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud con rinforzi nelle aree temporalesche e a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Mari: mosso lo stretto di Sicilia; quasi calmi o poco mossi gli altri mari, temporaneamente mosso l'alto Adriatico al mattino.

Il tempo previsto sull'Italia per mercoledì 19 giugno 2019

Nord: al primo mattino isolati addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centroccidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo velato su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: al primo mattino locali velature sulla Sardegna e cielo sereno sul resto del Centro. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nuvolosità cumuliforme sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi sulle aree interne di lazio e abruzzo, dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità cumuliforme dalla seconda parte della mattinata sul settore peninsulare, accompagnata da rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio.

Temperature: minime in diminuzione su Liguria, aree costiere della Toscana e sulla Sicilia, in aumento sul resto del centro-nord e stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Liguria, in aumento su Sardegna, Pianura Padana centrorientale, Marche, Abruzzo e regioni meridionali adriatiche, stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore più calde della giornata.

Mari: poco mossi o quasi calmi.

