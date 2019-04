Sole e clima primaverile: il meteo del 18 e 19 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di giovedì 18 aprile 2019 in Italia.

Nord: nuvolosità irregolare anche intensa su Alpi e Prealpi, specie settore occidentale, dove non si esclude qualche breve pioggia o rovescio nel pomeriggio e in prima serata; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del nord, con deboli velature sulle aree più occidentali e qualche addensamento più consistente nel pomeriggio e in prima serata sulla Liguria.

Centro e Sardegna: condizioni di generale bel tempo ma con velature sempre più estese sulla Sardegna e qualche nube più consistente durante le ore più calde tra Abruzzo e Lazio meridionale.

Sud e Sicilia: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su Puglia meridionale e aree interne e appenniniche con qualche breve rovescio pomeridiano su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia; cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso sul resto del sud.

Temperature: minime in lieve flessione su aree interne e appenniniche di Abruzzo, Molise e Campania, in lieve aumento su Piemonte, Veneto, Liguria di ponente e Sardegna; massime in aumento su Liguria, coste occidentali sarde e zone costiere tirreniche, in lieve diminuzione su Emilia-Romagna orientale e basso Veneto.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali sulla Sardegna; a deboli a moderati settentrionali su Abruzzo, Molise, Puglia e settori jonici di Basilicata e Calabria; deboli variabili su Alpi e Prealpi; mediamente deboli orientali sul resto d'Italia.

Mari: molto mosso il canale di Sardegna e tendente ad agitato; mosso il mare di Sardegna con moto ondoso in rapido aumento e fino a localmente agitato; mossi medio-basso Adriatico e Jonio settentrionale; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su Jonio meridionale, stretto di Sicilia, Tirreno sud-occidentale e mar Ligure.

Le previsioni per venerdì 19 aprile 2019.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centroccidentali con isolati piovaschi; dal pomeriggio diradamento della nuvolosità. Bel tempo sul resto del nord, con occasionali passaggi di nubi poco significative.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con al più il transito di estese velature sulla Sardegna; dal pomeriggio attesi annuvolamenti compatti sull'Appennino con isolati rovesci.

Sud e Sicilia: nelle ore centrali della giornata nubi compatte a ridosso dei rilievi, con isolati rovesci; poche nubi sul resto del sud.

Temperature: minime in lieve aumento sulla Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in rialzo su regioni alpine e prealpine, restante Triveneto, Abruzzo, Lazio centromeridionale, Umbria e sud peninsulare, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: orientali al centro-sud, da moderati a forti sulla Sardegna e deboli altrove; deboli da nord con locali rinforzi sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi sul mar Ligure occidentale e sullo stretto di Sicilia; generalmente mossi lo Ionio settentrionale e l'Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi il restante mar Ligure ed il Tirreno; poco mossi i restanti mari.

