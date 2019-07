Torna il sole, qualche pioggia sui rilievi: il meteo del 17 e 18 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 17 luglio 2019 in Italia.

Nord: inizialmente cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, seguiranno nel pomeriggio addensamenti cumuliformi su alpi e prealpi con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi dalla sera. Sulle restanti aree solo locali e temporanei annuvolamenti in prossimità dei rilievi nel pomeriggio.

Centro e Sardegna: tempo stabile su tutto il centro, con cielo generalmente sereno o temporaneamente velato.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord, sulla Sardegna orientale e sul Trentino-Alto Adige, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento su tutto il paese, più marcato l'incremento sulle regioni ioniche.

Venti: deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mosso il mar ligure, con tendenza ad un aumento del moto ondoso fino a mosso al largo; mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno e l'Adriatico centrali e meridionali, con attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata; mosso e localmente molto mosso lo stretto di Sicilia ma con moto ondoso in attenuazione; molto mosso lo Ionio con attenuazione del moto ondoso; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni per giovedì 18 luglio 2019.

Nord: annuvolamenti compatti su alpi, prealpi e rilievi appenninici con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in sconfinamento mattutino sulle zone pianeggianti del triveneto e, dal pomeriggio, sulla Pianura Padana centroccidentale. Dalla serata generale miglioramento con cielo sereno o caratterizzato da estese, ma innocue velature.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Sardegna orientale ed a ridosso della dorsale appenninica con locali rovesci e qualche occasionale temporale attesi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, ma in successivo assorbimento serale. Altrove transito diurno di nuvolosità poco consistente, ma con cielo che tornerà limpido dalla sera.

Sud e Sicilia: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulle aree interne tirreniche, rilievi appenninici e sulla Sicilia orientale che saranno in grado di produrre qualche locale rovescio, comunque in esaurimento nella sera. Bel tempo sul restante meridione.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Alpi, Appennino tosco-emiliano, coste centromeridionali tirreniche e Sicilia; in calo su Salento; in lieve rialzo altrove; massime in aumento su regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e nord Sicilia; senza variazioni di rilievo su Valle d'Aosta, piemonte centrosettentrionale, rilievi lombardi, regioni centrali tirreniche e Calabria; in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: deboli variabili al nord con locali rinforzi da est sulle zone pianeggianti; moderati di maestrale sulla Sardegna e generalmente deboli variabili altrove, a parte temporanei rinforzi attesi sulle aree appenniniche.

Mari: da mosso a molto mosso al largo il mar di Sardegna; da poco mossi a mossi il mar Ligure al largo, lo stretto di Sicilia e lo Ionio, quest'ultimi con moto ondoso in ulteriore attenuazione; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata