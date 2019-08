Tempo stabile poi torna il caldo intenso: il meteo del 17 e 18 agosto

Previsioni del tempo sull'Italia a cura dell'aeronautica militare per sabato 17 agosto 2019.

Nord: annuvolamenti compatti sui settori alpini durante le ore centrali della giornata; transito di velature estese sulle restanti zone in diradamento serale.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo anche se con il passaggio di nuvolosità alta su gran parte delle zone e una modesta attività cumuliforme nel pomeriggio sulle zone appenniniche in miglioramento serale.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno ma con velature in transito e con sviluppo di nubi ad evoluzione diurna sulle aree appenniniche associata alla possibilità di brevi e locali rovesci sui rilievi della Campania meridionale e della Calabria.

Temperature: minime in lieve aumento al nord-ovest, sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e sulla toscana, in diminuzione sulla Sardegna, stazionarie sulle restanti regioni; massime in rialzo al nord, su Sardegna centroccidentale, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica, in diminuzione sul resto della Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove.

Previsioni per domenica 18 agosto 2019.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di addensamenti compatti sulle Alpi con occasionali rovesci e temporali dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con prevalenza di sole e qualche nube alta e sottile sulle regioni peninsulari in transito diurno.

Sud e Sicilia: annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno.

Temperature: minime in lieve aumento su regioni centrorientali del nord, regioni centrali adriatiche, Umbria, Sardegna, Molise e Campania, generalmente stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio settentrionale e Sicilia ionica, in aumento sul resto del Paese, più marcato sulla Sardegna occidentale.

