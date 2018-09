Caldo da piena estate, ma arriva la pioggia: il meteo del 16 e 17 settembre

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi 16 settembre in Italia.

Al Nord: addensamenti nuvolosi compatti con rovesci sparsi e isolati temporali su Valle d'Aosta e sulle aree alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni con qualche nube in più sull'Emilia Romagna a ridosso dell'Appennino. Annuvolamenti in intensificazione nel corso della mattinata associati a qualche occasionale piovasco su Pianura padana occidentale, aree appenniniche e zone alpine orientali; in serata generale miglioramento con annuvolamenti e rovesci residui sul Piemonte.

Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con annuvolamenti compatti in mattinata sulle aree sud-occidentali dell'isola dove si potrà avere qualche debole piovasco, mentre nel pomeriggio annuvolamenti e isolati rovesci si presenteranno sulle aree interne centro-settentrionali in estensione ai versanti orientali. Cielo poco nuvoloso o velato sulle regioni peninsulari con qualche nube più consistente sulle regioni adriatiche; tendenza a moderato aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi appenninici dove non si escludono deboli rovesci e qualche locale temporale pomeridiano specie sui versanti adriatici; generale miglioramento in serata.

Sud e Sicilia: poco nuvoloso con possibili banchi di nubi basse lungo le coste; annuvolamenti in intensificazione sulle aree interne con qualche isolato piovasco pomeridiano a ridosso dei rilievi appenninici.

Temperature: massime in lieve calo sul Piemonte; in tenue aumento su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; stazionarie altrove.

Le previsioni per domani 17 settembre in Italia.

Al Nord: molte nubi su tutto il settore, con rovesci o temporali sparsi, in successiva parziale attenuazione serale

Centro e Sardegna: al primo mattino molto nuvoloso sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; generalmente velato sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali sparsi, in successiva generale intensificazione dal pomeriggio, e in attenuazione serale sul versante adriatico.

Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti compatti sulle aree costiere tirreniche della Calabria; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata cielo in generale velato su tutto il settore.

Temperature: minime in lieve aumento su Toscana e Sardegna centrosettentrionali e senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Toscana, Liguria, Emilia-Romagna centromeridionale, Lazio settentrionale, in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie altrove.

