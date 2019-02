Al Nord primo assaggio di primavera: il meteo del 15 e 16 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per il 15 febbraio 2019

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio su Marche e Abruzzo con isolate deboli precipitazioni sui rilievi abruzzesi.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare in rapido aumento associata a precipitazioni sparse, nevose sui rilievi a quote superiori agli 800-1000 m che si isoleranno a fine giornata tra Calabria e Sicilia, attenuandosi altrove.

Temperature: minime in lieve aumento su Calabria meridionale e Sicilia, stazionarie altrove; massime senza apprezzabili variazioni.

Le previsioni per il 16 febbraio 2019

Nord: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione, salvo la consueta formazione di nubi stratificate al primo mattino e dopo il tramonto sulla Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso sul settore peninsulare, mentre sull'isola ci saranno locali addensamenti compatti, ma senza fenomeni associati.

Sud e Sicilia: al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con locali deboli piogge o rovesci lungo le aree costiere ioniche di calabria e sicilia, tendente a divenire poco nuvoloso dal pomeriggio.

Temperature: minime in diminuzione su Lazio e regioni meridionali, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Lazio, isole maggiori e Calabria meridionale, in aumento sull'area appenninica, stazionarie altrove.

