Sole e caldo nella norma a Ferragosto: il meteo del 14 e 15 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 14 agosto 2019 in Italia.

Nord: molte nubi su Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e isolati temporali in graduale miglioramento; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con residui annuvolamenti su Lombardia orientale, Romagna e Trentino Alto Adige.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare sul versante adriatico con qualche isolato piovasco e con nubi in nuova intensificazione ad iniziare dalle Marche e in estensione a Umbria, Abruzzo e aree appenniniche in generale dove si potranno avere isolati rovesci o temporali fino al tardo pomeriggio; ampie schiarite sulle restanti regioni; in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso per nubi in transito in prevalenza medio alte; addensamenti nuvolosi più consistenti si avranno lungo le coste tirreniche ma soprattutto fra Molise e Puglia garganica dove si potranno avere isolati rovesci o temporali; nel corso del pomeriggio-sera nuvolosità e fenomeni potranno interessare le aree interne.

Temperature: massime stazionarie al nord-ovest, in sensibile calo sul resto del Paese.

Venti: moderati da nord-est lungo le aree costiere adriatiche settentrionali in attenuazione pomeridiana; da moderati a localmente forti da nord-ovest su isole maggiori, Calabria e Basilicata; generalmente moderati da nord-est sul resto del centro-sud e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi sulle regioni adriatiche; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Mari: da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna e lo stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, l'Adriatico e lo Ionio settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Le previsioni per giovedì 15 agosto 2019.

Nord: annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi associati, in intensificazione dal pomeriggio sulle relative aree del Trentino-Alto Adige. Sul resto del nord cielo generalmente poco nuvoloso a parte isolati addensamenti in temporaneo transito nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento al centro, con velature in transito diurno sulle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia: giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, salvo locali addensamenti cumuliformi lungo le aree costiere tirreniche con associati occasionali rovesci.

Temperature: minime in calo sull'Emilia-Romagna ed al centro-sud compresa la Sicilia, più marcato su Molise, Puglia e Basilicata, in lieve rialzo sulle aree centrosettentrionali di Piemonte e Lombardia, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale, in aumento su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna; da deboli a moderati settentrionali sul resto del centro-sud, con rinforzi su Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia occidentale; deboli orientali sulla pianura padana; deboli da sud sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da mossi a molto mossi mare di Sardegna, Tirreno meridionale, stretto di Sicilia, Ionio e basso Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.

