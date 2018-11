Ancora nuvole al Nord, bel tempo al Sud: il meteo del 13 e 14 novembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 13 novembre in Italia.

Nord: generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, settori meridionali di Piemonte e Lombardia, Liguria, con qualche debole piovasco associato su quest'ultima regione; cielo irregolarmente nuvoloso sul resto del settentrione. Su tutte le aree pianeggianti foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino e nottetempo.

Centro e Sardegna: nubi compatte su Sardegna meridionale e alta Toscana, mentre velature in transito sulle restanti aree. Al primo mattino e nottetempo foschie dense e locali banchi di nebbia soprattutto nelle valli e lungo i litorali.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali velature su Campania, Molise e Puglia in serata, al primo mattino e nottetempo foschie dense e locali banchi di nebbia soprattutto sulle pianure pugliesi.

Temperature: minime in lieve aumento sulla Sardegna meridionale, senza variazioni di rilievo altrove; massime in lieve aumento al nord ovest, in calo sul Friuli-Venezia Giulia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli settentrionali al sud con locali rinforzi serali sulla Puglia meridionale; da deboli a localmente moderati meridionali sulla Sardegna; deboli occidentali al nord, di direzione variabile al centro.

Mari: mossi mar Ligure, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e basso Ionio, a tratti molto mosso il mar di Sardegna; generalmente poco mossi i rimanenti bacini.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 14 novembre in Italia.

Nord: nubi compatte su Liguria e zone pianeggianti con qualche sporadico piovasco fino a sera tra area ligure ed Emilia-Romagna; sul restante territorio cielo sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure.

Centro e Sardegna: annuvolamenti anche compatti sulle regioni adriatiche; condizioni di bel tempo sulle altre zone con velature in transito diurno.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità di tipo alto.

Temperature: minime in aumento sull'Emilia-Romagna; in lieve calo su Pianura Padana, Sardegna orientale, aree appenniniche centromeridionali, restante territorio laziale e sulla Sicilia; generalmente stazionarie altrove. Massime in rialzo su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; in lieve diminuzione su Piemonte, nord Lombardia, Sardegna settentrionale e Sicilia occidentale più decisa sull'Emilia-Romagna e sulla dorsale appenninica; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia; deboli dai quadranti settentrionali sul restante centro-sud e variabili al nord.

Mari: da mossi a localmente molto mossi mare e canale di Sardegna, medio-basso Adriatico e lo Ionio; mossi il mar Ligure ed il rimanente Adriatico con tendenza ad intensificazione del moto ondoso dalla serata; da poco mosso a localmente mosso lo stretto di Sicilia; generalmente poco mossi i restanti bacini.

