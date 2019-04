Sabato instabile e domenica di maltempo: il meteo del 13 e 14 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per sabato 13 aprile 2019 in Italia.

Nord: cielo generalmente irregolarmente nuvoloso su regioni occidentali mentre molto nuvoloso sulle restanti regioni con isolate piogge o rovesci nella prima parte del giorno. Dal pomeriggio nubi più compatte dapprima su liguria e settori alpini con precipitazioni sparse e locali temporali. Dalla sera possibilità di isolati temporali sul resto del nord-ovest con precipitazioni che si fanno diffuse su Piemonte, Liguria, settori occidentali della Lombardia, e Trentino Alto Adige; invece sulle restanti regioni precipitazioni da isolate a sparse. Quota neve su Alpi e prealpi generalmente oltre i 1500 metri nella prima parte del giorno, in discesa fino a 1000 metri in ulteriore abbassamento serale fino a 600-700 metri su Piemonte e Lombardia settentrionali. Atteso qualche fiocco di neve serale sui rilievi appenninici generalmente oltre i 1000-1200 metri.

Centro e Sardegna: nella prima parte del giorno molte nubi su gran parte delle regioni, con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche, Umbria, Lazio, e Sardegna più isolati i fenomeni sulla Toscana. Dal pomeriggio persistenza dei fenomeni anche a carattere temporalesco su Lazio, Sardegna, e Abruzzo mentre sulle restanti regioni scarsa possibilità di precipitazioni e tendenza al diradamento delle nubi. Atteso qualche fiocco di neve sull'appennino abruzzese oltre i 1500 metri.

Sud e Sicilia: sulla sicilia cielo da parzialmente a molto nuvoloso con piogge e rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio; schiarite dalla serata. Sul resto del sud nuvolosità estesa con piogge dapprima sparse, tendenti a divenire diffuse nel pomeriggio, ad eccezione dell'area garganica e Molise. Dalla sera attenuazione di nubi e fenomeni.

Temperature: minime in calo sui rilievi alpini, su Toscana, Umbria e Marche, in lieve aumento sulla Sardegna, regioni ioniche peninsulari e sulla Sicilia orientale, stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione al centro nord e regioni ioniche peninsulari, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Le previsioni per domenica 14 aprile 2019

Nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi, specie sulle regioni occidentali, locali temporali sulla Liguria, e nevicate sulle aree alpine e prealpine oltre gli 800 - 1000 metri. Dal pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità compatta, specie sulla parte pianeggiante delle regioni alpine con graduale parziale attenuazione dei fenomeni.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sul settore peninsulare , con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con al più qualche isolato debole fenomeno. Dalla serata generale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni sulle regioni tirreniche.

Sud e Sicilia: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Dal tardo pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità ed attenuazione dei fenomeni sulle aree interne peninsulari e sulla Sicilia orientale.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile sulle regioni centroccidentali del nord, generalmente stazionarie altrove; massime in sensibile diminuzione sulle regioni centroccidentali del nord, in lieve aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali e su quelle ioniche, stazionarie sul resto del paese.

