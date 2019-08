Stop al caldo inteso: il meteo del 13 e 14 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 13 agosto 2019 in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti sulle aree alpine e prealpine e nuvolosità irregolare sulla Liguria di levante con isolati rovesci più probabili sui rilievi alpini centro-orientali; durante la giornata ulteriore intensificazione della nuvolosità sulle zone alpine orientali associata a temporali sparsi, in estensione pomeridiana a tutto il triveneto e localmente con fenomeni di forte intensità.

Centro e Sardegna: tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni con velature in transito diurno sulla Sardegna; durante la giornata nuvolosità cumuliforme in sviluppo a ridosso dei rilievi appenninici con locali rovesci temporaleschi, più probabili sull'Umbria orientale e sulle regioni adriatiche. In serata tendenza a graduale miglioramento.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno, salvo locali annuvolamenti compatti lungo le coste tirreniche di Calabria e Basilicata al primo mattino; nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi appenninici con isolati rovesci in miglioramento serale.

Temperature: minime in calo su regioni alpine, Liguria, appennino tosco-emiliano e Sardegna, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su triveneto, Romagna, regioni centrali, Calabria e Sicilia tirreniche, piu' marcata sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati nordoccidentali sulla Sardegna, con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio; deboli a regime di brezza sul resto del Paese, con qualche rinforzo sulle aree alpine interessate da temporali.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna, con attenuazione del moto ondoso; da mossi a molto mossi Mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per mercoledì 14 agosto 2019.

Nord: al mattino annuvolamenti compatti su triveneto ed Emilia-Romagna con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale ma in rapido miglioramento; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, in aumento dalla tarda mattinata sul versante adriatico, dove si potranno avere deboli rovesci o temporali fino al tardo pomeriggio. In serata avremo cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo a parte qualche nube più consistente ad inizio giornata e dalla serata su Calabria tirrenica e rilievi maggiori, con associati isolati deboli piogge o rovesci.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile sulle regioni centrorientali del nord, regioni centrali e sulla Campania, stazionarie sul resto del Paese; massime stazionarie al nord-ovest in sensibile calo sul resto del Paese.

Venti: al mattino da moderati a forti da nord-est lungo le aree costiere adriatiche settentrionali, ma in successiva attenuazione pomeridiana; da moderati a forti da nord-ovest su isole maggiori, Calabria e Basilicata; generalmente moderati da nord-est sul resto del centro-sud e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi sulle regioni adriatiche; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Mari: da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna e lo stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno ed il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, l'Adriatico e l'alto Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

