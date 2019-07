Tornano i temporali: il meteo del 12 e 13 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per venerdì 12 luglio 2019 in Italia.

Nord: cielo inizialmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti sul settore alpino. Durante le ore centrali della giornata le nubi più consistenti interesseranno l'Appennino emiliano-romagnolo, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto centro-settentrionale, il Trentino-Alto Adige e i rilievi di Lombardia e Piemonte settentrionale e saranno associate a isolati rovesci o temporali, specie sui rilievi in genere, che si attenueranno quasi del tutto in serata ma rimanendo ancora possibili fino a termine giornata su Trentino-Alto Adige e settori nord di Lombardia e Veneto.

Centro e Sardegna: cielo sereno sulla Sardegna; residue e locali precipitazioni al primo mattino su Marche, Umbria e Toscana e cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del Centro. Durante la mattina e nel pomeriggio la nuvolosità più consistente interesserà tutto il settore appenninico e le aree interne e sarà associata a isolati rovesci o temporali che si attenueranno definitivamente in serata con cielo pressochè sereno per fine giornata.

Sud e Sicilia: parziali addensamenti al primo mattino su Campania, Molise e centro-nord Puglia e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud. Nel corso della mattina e nel pomeriggio le nubi più consistenti interesseranno le aree interne e appenniniche e la Puglia centro-settentrionale e potranno dar luogo a isolati rovesci o temporali pomeridiani su Basilicata, centro-nord Puglia, Campania e Molise, con qualche locale e breve rovescio possibile sempre nel pomeriggio anche sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale.

Temperature: minime in aumento su Emilia-Romagna, regioni centrali peninsulari e su Molise, Campania, centro-nord Puglia e Basilicata, in lieve calo su Puglia meridionale e Sicilia, senza variazioni di rilievo sul resto d'Italia. Massime in calo su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e nord Lazio, stazionarie su Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia, centro-sud Calabria, Campania, Molise, Sardegna centro-occidentale e resto del Lazio, in generale aumento sul restante territorio.

Le previsioni per sabato 13 luglio 2019.

Nord: al mattino addensamenti cumuliformi su Nord-Est, Emilia-Romagna orientale e restante arco alpino, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale; graduale diradamento della nuvolosità pomeridiana. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: graduale aumento della copertura nuvolosa sulle regioni centrali peninsulari con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, diffuse e localmente intense sul versante adriatico e a carattere sparso altrove. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle regioni tirreniche. Dalla sera migliora anche sulle restanti aree, a eccezione dell'Abruzzo, dove i fenomeni persisteranno seppur in attenuazione. Sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato.

Sud e Sicilia: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, a eccezione di annuvolamenti compatti lungo le relative aree costiere tirreniche, con deboli piogge e rovesci. Seguirà un veloce aumento aumento della copertura nuvolosa sulle restanti aree con rovesci e temporali, più insistenti e diffusi su Molise e Puglia centrosettentrionale, dove localmente risulteranno anche di forte intensità. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni tirreniche e persistenza altrove. Sulla Sicilia giornata soleggiata con cielo privo di nubi significative per l'intero periodo.

Temperature: minime stazionarie sull'arco alpino, su restanti aree di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e regioni tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del paese. Massime in diminuzione lungo le aree alpine, su Pianura padana orientale, Marche, Lazio centro-settentrionale, Campania e Sardegna settentrionali, senza variazioni significative o al più in lieve aumento altrove.

