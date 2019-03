Calano le temperature, si alzano i venti: il meteo dell'11 e 12 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per lunedì 11 marzo 2019 in Italia.

Nord: nuvoloso su Valle d'Aosta, Alto-Adige e aree alpine di Piemonte e Lombardia con nevicate oltre quota 1500 metri. Graduale aumento della nuvolosità durante la mattinata con deboli piogge su Liguria e Appennino emiliano e qualche temporale su Veneto e aree costiere di Friuli ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali su Veneto e settore orientale dell'Emilia-Romagna mentre il cielo andrà schiarendosi sulla parte occidentale di quest'ultima regione, nonchè su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata poi le precipitazioni si concentreranno soltanto sullla Romagna con possibilità anche di qualche debole nevicata oltre quota 700 metri. Ampi rasserenamenti sono attesi invece su Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Umbria, Toscana e Lazio con deboli piogge o pioviggini nella prima parte della mattinata. Successivamente le precipitazioni, anche temporalesche, si faranno più diffuse e intense mentre in serata assumeranno carattere nevoso oltre gli 800 metri; ampie schiarite invece sulla Toscana. Velature iniziali su Marche e Abruzzo con nubi che aumenteranno via via di consistenza portando, nel pomeriggio, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e, in serata, nevicate al di sopra dei 600 metri. Sereno sull'isola tranne al mattino per transito di nubi poco significative.

Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica con deboli piogge. Dalla sera si intensificano le precipitazioni che risulteranno localmente anche temporalesche e nevose oltre i 900 metri. Sul resto del Sud copertura medio-alta che diventerà maggiormente consistente in serata e sarà accompagnata da piogge sulla Puglia centro-settentrionale e qualche fiocco di neve su Sila e Gargano.

Temperature: massime in diminuzione su Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto ed Emilia-Romagna orientale e Marche; stazionarie o in lieve aumento sulle restanti regioni.

Le previsioni per martedì 12 marzo 2019.

Nord: nubi compatte al mattino su Trentino-Alto Adige e aree alpine lombarde con residue deboli precipitazioni, a carattere nevoso oltre i 1500 metri, con successivo rapido miglioramento. Ampi spazi di sereno sulle restanti aree con tendenza a un transito di nubi poco significative nel corso della serata, localmente più compatte sulla Valle d'Aosta, dove non si escludono precipitazioni sulle aree confinali, nevose a quota superiore ai 1000 metri.

Centro e Sardegna: ancora nubi compatte al mattino sull'Abruzzo con associati fenomeni anche nevosi al di sopra dei 400 metri, seguiranno ampie schiarite nel pomeriggio. Prevalenza di cielo sereno sulle restanti regioni ma con tendenza a un aumento della nuvolosità dal pomeriggio sull'isola.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso al Sud con precipitazioni diffuse ma in graduale attenuazione salvo il settore tirrenico della Sicilia dove risulteranno più persistenti. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a quote superiori ai 600 metri sulle aree appenniniche.

Temperature: minime in generale calo; massime in aumento sull'arco alpino centro occidentale, stazionarie su restanti aree alpine e sardegna, in calo sul resto della penisola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata