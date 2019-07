Tempo ancora instabile, temporali sparsi: il meteo del 10 e 11 luglio

Le previsioni dell'Aeronatica militare per mercoledì 10 luglio 2019 in Italia.

Al Nord: molto nuvoloso con rovesci temporaleschi sparsi, anche intensi tra la notte ed il mattino sul Veneto ed Emilia-Romagna; nel corso della giornata generale miglioramento ad iniziare dalle Alpi orientali con schiarite, mentre addensamenti e brevi rovesci si attarderanno fino al pomeriggio sulle Alpi lombarde e piemontesi oltre al settore romagnolo; ampie schiarite dalla sera.

Al Centro e Sardegna: sull'isola parzialmente nuvoloso con addensamenti sul settore nord della regione associati ad isolati rovesci, in attenuazione nel corso della giornata con ampie schiarite; sulle regioni centrali peninsulari molto nuvoloso con rovesci temporaleschi che dalla Toscana, Umbria e Marche si estenderanno rapidamente alle rimanenti regioni centrali, con fenomeni intensi ed insistenti lungo il versante adriatico; dalla sera rapido miglioramento con schiarite ad iniziare dalla Toscana ed Umbria.

Al Sud e Sicilia: sull'isola sereno o poco nuvoloso ma con aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale con associati rovesci dal pomeriggio lungo il versante nord della regione; sulle restanti regioni meridionali sereno o parzialmente nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità ad iniziare dal Molise, Puglia nord e Campania con associati rovesci temporaleschi che si estenderanno alle rimanenti regioni peninsulari con fenomeni anche intensi sul Molise e Puglia.

Temperature: minime in calo al nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; stazionarie altrove. Massime in deciso calo sulle regioni centro-meridionali del versante adriatico e sulla Sardegna occidentale, più contenuto su quello tirrenico, stazionarie altrove, in lieve aumento al nord sulla Pianura padana.

Venti: moderati da nord-nordest lungo il versante adriatico con forti raffiche nelle aree temporalesche; moderati da ovest nordovest sul versante occidentale con rinforzi sulle due isole maggiori e da nord sulla Liguria; dalla sera in rotazione da nordest ed in intensificazione sul versante tirrenico.

Mari: da mossi a molto mossi tutti i mari, localmente agitato il mare di Sardegna; dalla sera attenuazione del moto ondoso sui bacini settentrionali.

Le previsioni per giovedì 11 luglio 2019

Al Nord: addensamenti compatti su Alpi, prealpi e appennini liguri, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del settentrione, tendenti a divenire spesse dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna: cielo in generale velato, in diradamento dalla serata.

Al Sud e Sicilia: in mattinata annuvolamenti compatti su bassa Calabria e Sicilia orientale con associati locali temporali; bel tempo altrove con prevalenza di cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie su Alpi e prealpi centroccidentali ed in deciso calo sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni ioniche e sulla Sardegna orientale, in aumento sul resto del paese.

Venti: deboli orientali al nord; in prevalenza settentrionali sul resto della penisola da deboli a moderati con rinforzi sulle regioni ioniche peninsulari.

Mari: molto mossi adriatico meridionale, Ionio e Tirreno orientale ma con moto ondoso in attenuazione; mossi mar e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Sdriatico centrale ed il resto del Tirreno; poco mossi gli altri mari.

