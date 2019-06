Rischio nubifragi al Nord: il meteo del 10 e 11 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per lunedì 10 giugno 2019 in Italia.

Nord: molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi centrali. Durante la restante parte della mattinata le precipitazioni si estenderanno agli altri settori alpini e prealpini a eccezione di quello friulano e giuliano. Nel pomeriggio poi saranno coinvolte anche le aree pianeggianti del Piemonte e della Lombardia occidentale con fenomeni che potranno risultare di forte intensità.

Centro e Sardegna: transito di nuvolosità medio-alta e poco significativa. Durante le ore pomeridiane addensamenti più consistenti tenderanno a formarsi sui rilievi abruzzesi e saranno in grado di generale qualche isolato fenomeno temporalesco.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento con passaggi di innocue velature che si faranno più compatte, in serata, sull'isola. Nelle ore centrali della giornata annuvolamenti maggiormente consistenti si svilupperanno lungo la dorsale appenninica e le zone interne della Sicilia e potranno essere associate a isolati rovesci.

Temperature: massime in netta diminuzione sulla Sardegna centro-ccidentale, più attenuata sulle aree montuse del Nord, in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Sicilia e aree ioniche peninsulari; in aumento sul resto della Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Le previsioni per martedì 11 giugno 2019

Nord: al primo mattino molte nubi su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige, con rovesci o temporali diffusi, più intensi sull'area alpina a prealpina di Piemonte e Lombardia, e sul Trentino Alto-Adige; cielo in generale velato sul resto del settentrione, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Dalla seconda parte della mattinata parziale attenuazione dei fenomeni sulle aree alpine e prealpine centrorientali e generale diradamento delle velature. Dal pomeriggio tendenza a nuova intensificazione dei fenomeni dapprima sulla Lombardia centrosettentrionale, in successiva estensione serale anche a Trentino-Alto Adige e Veneto.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna un po' di nubi basse al primo mattino sul settore occidentale, ma in successivo dissolvimento con ampie aperture e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell'isola. Altrove ampio soleggiamento con qualche annuvolamento poco significativo atteso a inizio giornata su regioni adriatiche e basso lazio.

Sud e Sicilia: ancora molto sole e scarsa nuvolosità, costituita per lo più da nubi alte e sottili.

Temperature: minime in sensibile diminuzione sulla Sardegna, meno consistente su Liguria, Toscana e alto Lazio, stazionarie o in lieve diminuzione sulle restanti regioni centroccidentali del Nord e restanti regioni tirreniche, in tenue rialzo su Veneto orientale, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna orientale e regioni centrali adriatiche; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in flessione su aree prealpine centroccidentali, Sardegna centrorientale, Toscana, Lazio, Campania e lungo le aree costiere ioniche; in aumento su pianure lombarde ed emiliano-romagnola, Molise orientale ed entroterra della Puglia salentina; stazionarie sul resto del paese.

